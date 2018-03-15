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關鍵字： 米其林頤宮霍金繁星放榜
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全球生活花費最貴都市 新加坡5連霸

發稿時間：2018/03/15 15:05

最新更新：2018/03/15 15:54

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經濟學人資訊社15日公布全球生活費用指數，新加坡連續5年名列榜首，蟬聯全世界生活花費最貴都市。圖為新加坡魚尾獅公園。（中央社檔案照片）經濟學人資訊社15日公布全球生活費用指數，新加坡連續5年名列榜首，蟬聯全世界生活花費最貴都市。圖為新加坡魚尾獅公園。（中央社檔案照片）

（中央社倫敦15日綜合外電報導）經濟學人資訊社（EIU）今天在倫敦公布全球生活費用指數（Cost of Living Index）顯示，新加坡連續5年名列榜首，蟬聯全世界生活花費最貴都市。

數位媒體「石英」（Quartz）報導，經濟學人資訊社兩年一次調查93個國家中133個城市，包括150種產品與服務中的400項個別價格。這個調查的宗旨是，企業將會採納這一排名，用來決定駐外員工生活費津貼、打造薪資方案。

調查發現，儘管新加坡在個人保養品、生活用品、家庭幫傭上具有價格競爭力，但新加坡的部分產品與服務還是高居世界最貴。

法國巴黎、瑞士蘇黎世排名上升了幾個名次，但這島國高得嚇人的生活花費，仍然穩坐第一名寶座。

舉例來說，新加坡還是全世界買車、養車最貴的地方，買衣服的價格也是世界第3貴，平均每瓶紅酒要價23.68美元（約新台幣700元），巴黎平均每瓶紅酒11.9美元（約新台幣350元）。

世界生活費用指數前10名中，歐洲城市占了一半。共有3個東亞城市擠進前10，除了新加坡盤據榜首之外，香港排名第4，首爾排名第6。

首爾5年前名列21，如今已經爬到第6，以色列特拉維夫5年前排名34名，現在排名第9。

北美城市都不在前10之列，紐約排名13、洛杉磯排名14。

英國「獨立報」（Independent）網站報導，隨著英國脫歐引發的英鎊走弱，倫敦排名已經從前一年的24名下滑到30名，成為20年來名次最低的一次。愛爾蘭首都都柏林超越倫敦，排名從25名上升到19名。

根據調查，全世界生活花費最便宜的城市是印度首都新德里、羅馬尼亞首都布加勒斯特（Bucharest）。（譯者：林宏翰/核稿：張曉雯）1070315

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