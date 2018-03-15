五大房仲聯手樂屋網 商機上看700億

（中央社記者韋樞台北15日電）2017年房屋移轉26.6萬棟，但成交量不易有效放大，消費族群又是自用為主，五大房仲決定攜手參加「樂屋網」平台，用線上線下的科技共同加速流通成交，估計一年可創700億元商機。



雖然去年和今年前兩個月的移轉棟數增加，但成交量相對低迷，消費者又以自用為主，房仲業者必須更積極因應，因此21世紀不動產、大家房屋、中信房屋、太平洋房屋與住商不動產等五大房仲聯手，透過樂屋網，以全方位的新服務，打破沉悶已久的台灣房市。



樂屋網總經理蕭政華表示，以五大房仲的規模，初估年度提供成交物件約3.5萬件，若以每件新台幣1000萬元，流通率20%計算，將創造新台幣700億元流通大成交平台，不只是國內業者創舉，也將為台灣房產業帶來新亮點。



蕭政華指出，線上線下對互聯網來說並不陌生，但對房地產業來說，線上線下的營銷模式又稱離線商務模式，是指線上營銷、線上購買帶動線下經營和線下消費，通過打折、提供信息、服務預訂等方式，把線下商店的消息推送給互聯網用戶，將他們轉換為自己的線下客戶，這特別適合必須到店消費的商品和服務。



對於整個購屋過程中往往最耗時的看屋找屋來說，透過線上線下模式，消費者可以一站到位，更快速地找到適合物件、做出購屋決策，縮短成交時間，同時房仲也減少作業時間，服務品質會更好。



中信房屋董事長鄭余正全指出，物件成交速度是房仲業未來決勝的關鍵，要加快效率就要透過合作的方式，5家房仲聯手樂屋一起來做這個流通平台，就是實踐合作最好的典範。



太平洋房屋董事長盧阿水表示，共享共利合作模式才是當今世代的潮流，在創新思維下不故步自封，房仲願意強化對消費者的服務，主動出擊創新房仲市場模式，提供消費者更迅速完整的銷售服務。



蕭政華強調，利用大型流通平台，有委買和委賣方的房仲可以在平台快速交流媒合，將以往彼此惡性競爭關係變成良性競爭與合作，同時跨品牌的流通也會創造更大的成交量與流通率，創造買賣雙方和房仲業三贏局面。（編輯：林沂鋒）1070315