統一看好烘焙市場 展現原料到成品整合技術

（中央社記者韓婷婷台北15日電）台北國際烘焙暨設備展今天登場，近年積極深耕烘焙事業的統一集團結合旗下統一麵粉及統清打造占地約540平方公尺，歷年最大的烘焙生活美學館，展現從原料到成品整合技術服務。



今年烘焙展，統一打造歷年最大展區，天津、上海、越南的統一麵粉及張家港統清烘焙油脂也回台展示海外成果，展現「台灣出發、海外服務」的企圖心；由統一企業與統清公司聯手打造的UniBread烘焙工藝學院，提供從原料到烘焙成品的全方位整合技術服務。



統一表示，延續去年的創舉再度由UniBread烘焙工藝學院校長吳諒豐引領海內外知名賽事，8大烘焙名師共同在現場搭建烘焙工藝學院，象徵烘焙工藝學院正式在烘焙展開學。



統一指出，統一麵粉除了主打獨家配粉技術之外，2018年更向日本、歐洲看齊，率先同業將全產品更新為紙袋包裝。



另外，由統一企業、統清公司與台灣麵包大使協會共同主辦的UniBread烘焙王麵包大賽，即將於3月21日舉辦準決賽，今年邁入第三屆的賽事首度接軌國際，作為2018世界麵包大賽（MONDIAL DU PAIN）台灣區選拔賽，今年比賽規格比照國際賽事標準，考驗烘焙師傅的全能性，一位麵包烘焙職人必須獨自完成12款麵包加上藝術麵包，準決賽中將選出6位選手晉級最終的動態決賽，並在今年5月的「2018麵包 生活節」現場對決，爭奪前進世界舞台的門票。（編輯：李信寬）1070315