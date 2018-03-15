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脫歐效應 聯合利華總部棄倫敦就鹿特丹

發稿時間：2018/03/15 18:16

最新更新：2018/03/15 18:16

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（中央社倫敦15日綜合外電報導）英國第3大公司聯合利華將捨棄倫敦企業總部，改以鹿特丹為唯一註冊的總部。此舉對努力說服企業在英國脫歐後留下投資的英國首相梅伊（Theresa May）來說，不啻是一大打擊。

聯合利華（Unilever）去年在擊退卡夫亨氏食品公司（Kraft Heinz）提出的1430億美元併購案後，宣布將檢討公司的雙總部結構。聯合利華旗下擁有多芬（Dove）肥皂、Ben & Jerry's冰淇淋等品牌。

路透社報導，聯合利華今天表示，集團將區分為三大事業體，其中美妝和個人護理（Beauty & Personal Care），以及家庭護理（Home Care）事業的總部在倫敦。食品與飲品（Foods & Refreshment）部門總部則在鹿特丹。

法新社報導，聯合利華發表聲明說：「聯合利華計畫將兩個法律實體，一個是N.V，一個是PLC，簡化為在荷蘭註冊的單一法律實體。」

聯合利華表示，旗下7300名位於英國的員工不受影響，公司仍將在倫敦、阿姆斯特丹和紐約股市掛牌交易。

英國政府表示，聯合利華捨棄倫敦的企業總部，改以鹿特丹為唯一企業總部，和英國脫離歐盟沒有關聯。

英國政府發言人表示：「（聯合利華）決定將一小部分職缺轉到荷蘭的企業總部是公司長期重整計畫之一，和英國脫離歐盟沒有關係。」（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）1070315

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