菲水資源商機大 貿協攜台水A-Team拓商機

（中央社記者廖禹揚台北15日電）看中菲律賓對水資源相關基礎建設需求，外貿協會攜手台水公司，率A-Team成員前往爭取數十億元商機，部分業者並已著手尋找土地，可能於近期設點，深耕當地市場。



亞洲開發銀行3月14、15日在菲律賓馬尼拉總部舉辦商機博覽會，中華民國對外貿易發展協會邀集國內41家廠商前往爭取亞銀採購商機，業者涵蓋水資源、綠能、工程營造顧問及機電業。並將於明天在亞銀總部辦理「台灣水資源解決方案發表會」，為台灣水資源業者爭取亞銀採購商機。



外貿協會發布新聞稿指出，鑒於菲律賓水資源相關基礎建設落後，當地15%人口無水可用，且水汙染嚴重，此行除參與博覽會外，並邀集台灣自來水公司及台灣水資源A-Team廠商籌組「2018年水資源案源開發團」，拜訪菲律賓管轄大都會馬尼拉區及大都會馬尼拉以外水務工程的公家水務單位並進行簡報。



根據台水公司新聞稿，菲方瞭解台灣生產的馬達、閥類、管材、機電設備等物美價廉，表示日後將優先納入採購名單；且菲律賓位處地震帶，對工研院及成功大學研發的移動式自來水處理系統也表示興趣。



此外，菲律賓政府正積極推動建設，包括「建設、建設、再建設」（Build, Build, Build）計畫，外貿協會指出，菲律賓政府去年11月獲亞銀提供1億美元（約新台幣30億元）貸款，作為政府革新建設措施準備金（IPIF），並承諾在2019到2024年增加到100億美元（約新台幣3000億元）。



開發團這次也拜會「建設、建設、再建設」專案基礎建設發展部門總裁等專案主持人，希望爭取參與菲律賓國內建設計畫，並參訪布拉坎省（Bulacan）家用廢水處理廠，瞭解當地水資源技術與整廠運作。



台水表示，部分A-Team成員發覺菲律賓商機無限，已著手尋找適當菲律賓工業區土地，不排除在近期內成立辦公室及工廠，深耕當地水產業市場。（編輯：張均懋）1070315