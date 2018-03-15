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國人1月刷了2483億 創歷史第3高

發稿時間：2018/03/15 19:32

最新更新：2018/03/15 19:32

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（中央社記者黃雅娟台北15日電）今年1月信用卡簽帳金額為新台幣2483億元，同步寫下歷史同月新高及歷史單月第3高紀錄；金管會分析，可能是接近春節假期，預購型旅遊、採購及繳納保費3大因素，導致刷卡金額飆高。

金融監督管理委員會今天公布107年1月信用卡、現金卡及電子票證業務，其中1月簽帳金額為新台幣2483億元，寫下歷史同月新高，也寫下歷史單月第3高紀錄。

金管會銀行局副局長莊琇媛表示，由於1月接近春節假期，許多民眾預購旅遊，或是繳納保費及採購等消費，導致簽帳金額飆高。

而這也是國內刷卡金額自106年5月以來，連續9個月刷卡金額超過2000億元。金管會分析，這可能跟國內電子支付逐漸普及有關。金管會統計，歷年台灣刷卡金額最高的一個月份落在2017年6月，單月刷卡金額達2951億元，第二高為2016年6月2635億元。

觀察各銀行簽帳金額表現，國泰世華銀行1月簽帳金額達480億元，排名第一，發卡金額7.3萬張，也僅次於中國信託銀行，表現突出。金管會表示，該銀行有旅遊、保費及採購簽帳收入，特別是接近春節，跟知名賣場合作的聯名卡挹注不少消費金額。

至於1月簽帳金額排名第2的中國信託銀行，簽帳金額為373億，主要跟推動通訊軟體集點點數有關；發卡數8.1萬張則登上所有銀行寶座。

根據金管會公布資料，至107年1月底，共有34家信用卡發卡機構，流通卡數為4187萬張，有效卡數2817萬張；循環信用餘額為1122億元，較上月增加11億元；目前共有16家金融機構辦理現金卡業務，動用額度卡數約40萬張，現金卡總放款餘額約187億元，當月轉銷呆帳金額約0.3億元。

至於電子票證共有4家專營機構及2家兼營銀行，至107年1月底為止，流通卡數為9443萬張，月增99萬張；1月消費金額約為68.3億元，月減5.1億元；儲值總額為81.6億元，月增1億元。（編輯：黃國倫）1070315

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