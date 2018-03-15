新台幣升5.7分創1個半月高 市場測央行底線

（中央社記者邱柏勝台北15日電）央行總裁楊金龍表示，新台幣匯率無所謂「防線」，市場隨即測試央行底限，今天新台幣午盤後升幅擴大，終場以29.200元兌1美元作收，升值5.7分，創一個半月新高，台北與元太外匯經紀公司總成交量8.79億美元。



外匯交易員表示，今天早盤新台幣仍呈窄幅波動，但午後出口商拋匯力道漸強，且外商銀也加入拋匯行列，新台幣升幅略為擴大，終場升值5.7分，收在29.200元，創一個半月新高價位。新台幣前波高點，是1月31日的29.150元。



楊金龍今天列席立法院財政委員會備詢，多名立委關切新台幣匯率議題，指出過去有「彭淮南防線」，未來是否會有「楊金龍防線」，楊金龍答詢時表示，他跟隨彭淮南以來，央行內部從未有彭淮南防線的說法，這種說法源自於外界，自然也不會有楊金龍防線。



不過，外匯市場似乎有意測試央行底線。今天午盤過後出口商拋匯，加上外資由匯出轉向匯入，擴大新台幣升幅。匯銀人士指出，美國聯準會（Fed）下週雖將升息，擴大與台灣的利差，但這樣的差距尚未能吸引外資回流，相對的美元依然處於弱勢，因此新台幣穩中偏強的機率仍高。



新台幣兌美元今天開盤價為29.245元，最高29.180元、最低29.250元，尾盤收29.200元，升值5.7分。（編輯：楊玫寧）1070315