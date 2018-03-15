調整北市單一自住房屋稅 柯文哲重申

（中央社記者韋樞台北15日電）代銷公會全聯會今晚舉行新任理事長交按，台北市長柯文哲透露，有意修改單一自住和豪宅的房屋稅；行政院秘書長卓榮泰盛讚代銷公會全聯會提供實務經驗，供政府訂政策及健全法制。



中華民國不動產代銷經紀商業同業公會全國聯合會今晚舉行第3、4任理事長交接，由卓榮泰監交。



柯文哲致詞時表示，最近他發現台北市房子蓋得比較漂亮，這要謝謝代銷業和建築業的努力。柯文哲話鋒一轉談到自住的房屋稅率1.2%，但是為何3棟房子還要稱自住，他請相關幕僚再研究。



柯文哲主張再降房屋稅，特別只有一棟自住者不用那麼高，若單一自住的豪宅稅也不用課那麼多；但單一自住房屋稅、豪宅稅該怎麼改，都要好好想一想。



另外他發現，從民國57年實施九年國教起，台北市許多國中小的校舍已經50年高齡，到了該都更的時候，他要求市府團隊將北市國中小300件老教室大樓面臨都更需求列表，併入都市設計長期規劃內一併都更。



柯文哲也說，台北市12行政區的都市計畫通盤檢討要開始做，過去市政府在都市計畫檢討時可能方向還要再思考如何更長遠，因此今後不妨改由業者提供市府意見該怎麼改。



卓榮泰致詞表示，行政院逐一排除各式投資障礙，更想把台灣行銷出去，請代銷業幫忙把台灣最好的一面帶給全世界。



卓榮泰指出，新任理事長把今年訂為溫暖年；行政院從都更條例、危老房屋條例的修法設法讓市場活絡，讓市場溫暖，而代銷業負有不動產交易安全的重責大任，同時加強服務消費者，感謝代銷公會全聯會協助政府健全法制，政府未來更盼代銷業提供更多實務經驗，協助制訂政策。



新任理事長王志祥再度強調，稅率不當造成百業蕭條，房價高低和房市供需有關，只要從解決交通、政府效率、使用分區、稅率等來著手，若政府需要代銷業提供實務經驗，代銷業隨傳隨到。



王志祥說，政府只要管兩件事：有無漏稅和違法，企業自然會賺錢，但房地產業向政府表達心聲的管道不甚暢通，今後代銷業會爭取更多向政府建言的機會，也盼媒體能檢視政府效率、稅率政策，大家共同為台灣營造好的環境、更繁榮、更國際化。（編輯：張均懋）1070315