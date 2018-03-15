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新台幣券幣改版與回收 央行估得花450億

發稿時間：2018/03/15 22:34

最新更新：2018/03/15 22:34

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（中央社記者邱柏勝台北15日電）據央行估算，新台幣鈔券、硬幣若全面改版，除印製與鑄造成本外，還包含回收，以及點驗鈔機等設備的更新費用，合計約新台幣450.51億元。立委江永昌認為，新台幣改版事涉層面廣，因此需多方考量。

央行總裁楊金龍今天赴立法院財政委員會備詢，新台幣改版議題再成立委關切焦點。對此楊金龍答詢表示，促進轉型正義條例已經通過，但必須明確指認新台幣圖案含有威權象徵，「如果它做這樣的決定，要新台幣改版的話，我想我們就依法施政」。

民進黨立委江永昌說，新台幣改版對央行來說是「重大承擔」，對一般民眾來說，最在乎的是手中的新台幣，能夠買到多少生活物資，上面印什麼東西，恐怕不是那麼重要；在轉型正義與經濟效益上，如何取得平衡相當重要，因此必須多方考量。

而根據央行估算，截至今年2月底，市面上流通各面額新台幣鈔券共約38億張，流通硬幣約150億枚，若新台幣全面改版、回收現行流通版，將耗費印製與鑄造成本約438億元，加上國內金融機構ATM及自動販賣機等調校費用，合計約450.51億元。

央行發行局長施遵驊指出，還不包含停車場收費機、零售商店收銀機，以及大眾運輸售票機等軟硬體修改或更新成本，以及相關宣導教育民眾等費用，勢將造成資源浪費。而若同時讓新、舊版鈔券與硬幣在市面上流通，容易造成混淆，且點驗鈔機如何同時辨識新舊版鈔券，也待技術突破。

央行發行局長施遵驊強調，券幣是交易媒介，目前新台幣券幣使用狀況良好，偽鈔比率低，且新台幣鈔券目前最高面額為2000元，跟其他國家最高面額鈔券面額相比還算低，依目前台灣GDP成長率，也還算可以接受的程度，若改版將影響國計民生甚鉅，恐造成嚴重民怨，因此現階段新台幣尚無改版急迫性。（編輯：黃國倫）1070315

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