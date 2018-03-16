連任不是問題 經濟挑戰才讓蒲亭頭大

俄總統大選專題報導（中央社莫斯科16日綜合外電報導）俄羅斯總統大選18日登場，從民調數字來看，現任總統蒲亭料輕鬆連任。任內歷經西方金融制裁、石油收入銳減、經濟陷入衰退的蒲亭，下一任期將繼續遭逢經濟難題。



以下是英國金融時報（FT）整理蒲亭可能面臨的經濟挑戰。



●油價和西方制裁



俄國經濟在2014到2016年遭逢兩大打擊：油價崩跌和西方制裁。國際油價從2013年9月每桶108美元，跌到2016年2月30美元以下。石油收入是俄國經濟命脈，油價慘跌，經濟也疲軟不振。



加上莫斯科吞併克里米亞半島，介入烏克蘭東部叛亂活動，遭西方國家嚴厲制裁，導致俄國企業、銀行和政府的國際資金幾乎全部枯竭。



●國內生產毛額（GDP）



經濟陷入萎縮近2年，才剛開始享受到溫和經濟榮景的中產階級，財富也跟著縮水。



不過，儘管不少西方決策官員和分析師相繼唱衰，俄國經濟並未崩潰。



●通貨膨脹



從某些指標來看，俄國經濟漸漸擺脫衰退，較以往更強勁、更穩定。迫於西方金融制裁，俄國銀行和企業大幅削減外債依賴程度。俄國央行也較預定時程提早放寬盧布匯率浮動，結束易受扭曲的匯制。



通膨經過一年飆升後，消費者物價增幅已降至略高於2%，較危機前還低。



●財政平衡



低油價導致石油出口收入大減下，俄國財政平衡在2015和2016年面臨壓力，現在逐漸開始好轉。在油價慘跌的震撼教育下，俄國採取新作法，為永續未來奠定基礎。



根據新規定，以每桶40美元為基準，當油價超過這個數字時，所有多出的收入不得挹注一般預算支出，必須存入國家福利基金（National Welfare Fund）作為長期投資用途。這些措施的目的在降低對石油的依賴程度。



●投資



即使經濟擺脫衰退，俄國預估成長仍將疲弱。世界銀行（World Bank）預估，俄國今年經濟成長1.7%，明年1.8%，低於全球平均成長超過1個百分點。



問題在於俄國投資仍不足。早在開始衰退前兩年多，投資成長就已大幅放緩，而在開始衰退前一年，投資就已經下滑。



●競爭力



投資不足情況處處可見，像是工業自動化程度低，加上人口快速老化和勞動力萎縮、基礎建設缺乏、官僚組織膨脹以及貪腐，造成生產和交易成本攀升，在在妨礙俄國和其他新興市場的競爭。



危機期間，盧布大貶帶來的單位勞動成本減少的短暫好處，已經消失。



●年金和其他改革



較為自由派的顧問呼籲蒲亭同意全面的結構性改革。他找來前財政部長古德林（Alexei Kudrin）為下一任期擘畫經濟政策藍圖。古德林說，為了讓年金制度得以永續，以及釋出資金進行投資，目前俄國女性55歲、男性60歲的退休年齡必須提高。



其他人則遊說政府改革稅務，減少企業的負擔。



●實質所得



不過，激進又有破壞性的改革恐不得人心。實質家庭所得已連續4年以上下滑。目前俄國貧窮率高於14%，2013年則不到11%。



經濟學家警告，實際貧窮程度可能更高，區域差距意味著，沒那麼富裕的地區有很多人悲慘度日。（譯者：劉淑琴/核稿：徐崇哲）1070316