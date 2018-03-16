買盤降溫 台股短期恐橫盤整理

（中央社記者吳家豪台北16日電）美股15日收盤漲跌互見，主因新公布經濟數據雖大多是利多，但遭對美總統川普貿易政策的憂慮抵消；法人表示，外資買盤降溫，台股指標走勢漸轉弱，短期恐由漲勢轉為橫盤整理。



美股道瓊工業指數15日終場上漲115.54點，或0.47%，收在24873.66點；標準普爾500指數下跌2.15點，或0.08%，收在2747.33點；以科技股為主的那斯達克指數下跌15.07點，或0.20%，收在7481.74點。



台股昨天狹幅區間整理，終場跌20.35點，收在11018.45點，守住5日線11003點和11000點之上，成交值新台幣1108.23億元。外資及陸資賣超20.57億元，投信賣超6.66億元，自營商買超5.35億元；三大法人合計賣超21.88億元。



研調機構IC Insights預估，動態隨機存取記憶體（DRAM）今年平均售價將上漲36%、產值將成長37%，並將驅動整體半導體產值成長15%。



法人指出，台股本波段攻勢回補2月5日跳空缺口，直指前高反壓區，但量能在美股走弱下也同步下滑，續攻力道降溫，加上指標步入高檔區，過熱修正壓力升溫，指數由攻轉為整理走勢的機率增加；考量台股季線10800點、半年線10717點支撐力道不弱，指數可望維持相對高姿態整理。（編輯：鄭雪文）1070316