油價下週估降1角 92無鉛回檔26元

（中央社記者黃雅娟台北16日電）美國原油續增，根據台灣中油浮動油價機制預估，19日零時起，國內各式汽柴油每公升零售價可能調降新台幣0.1元，92無鉛汽油有望回檔26元整數關卡。



本週調降油價新台幣0.2元後，下週國內各式汽柴油參考零售價格有望再下跌新台幣0.1元，可能分別為，92無鉛汽油每公升新台幣26元、95無鉛汽油每公升27.5元、98無鉛汽油每公升29.5元、超級柴油每公升23.8元。



本週前幾日投資人對美國產油量不斷增加的疑慮，導致國際油價下跌；而世界油價今天走高，儘管美國頁岩油業者將產量提升到空前新高，國際能源總署仍然警告，全球石油供應可能將出現短缺。



中油表示，雖然美國商用原油庫存跟產量續增，不過上週末美國鑽油機數量7週來首次下降，帶給市場抑制部分下跌力道，加上美國與北韓領導人將於5月會面，更帶動全球股市普遍上漲。



根據中油浮動油價機制估算，截至15日止，原油指標7D3B本週均價為每桶62.15美元，較上週下跌0.26美元，新台幣匯率為29.247元，較上週升值3.2分；預估19日凌晨零時起，國內各式汽柴油每公升零售價分別調降新台幣0.1元，實際油價待中油18日中午公布。（編輯：林興盟）1070316