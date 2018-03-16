台股急拉收復11000點 權值金融回神

（中央社記者吳家豪台北16日電）台股今天遇高檔反壓，一度重挫逾80點，午盤後權值及金融股回神，指數急拉收紅，11000點失而復得；投顧指出，台股多方量能維持偏低水準，短線於高檔反壓區走勢將難脫震盪。



台股加權指數早盤跌破5日線、失守11000點整數關卡，電子、金融股雙雙走跌，僅受惠漲價及缺貨題材的DRAM族群和生技股零星點火；午盤後台積電買單進場急拉，指數終場收在11027.7點，上漲9.25點，漲幅0.08%，成交值新台幣1659.66億元。電子股跌0.14%，金融股漲0.55%。



觀察其他類股表現，玻璃、造紙分別下跌2.19%、1.23%，跌勢較深；表現較佳的塑膠、觀光、紡織、食品、運輸分別上漲1.36%、1.07%、0.97%、0.87%、0.58%。



權值電子股台積電盤中最低跌到249.5元，終場收平盤255元；鴻海跌0.64%，收92.8元；大立光開高走低，下跌2.51%，收3690元。



金融股漲跌互見，富邦金漲0.98%，收51.7元；國泰金收平盤53.4元；兆豐金漲1.59%，收25.5元；中信金跌1.39%，收21.3元；新光金尾盤大單敲進，大漲3.25%，收12.7元。



富邦投顧今天表示，台股短線漲多整理，指數兵臨1月下旬11270點的高檔套牢反壓區，但多方量能維持偏低水準，盤勢短線於高檔反壓區走勢將難脫震盪，選股可考慮IC設計、半導體設備、受惠5G商機股，以及受益兩岸政府推動生技政策的生技股。(編輯：趙蔚蘭)1070316