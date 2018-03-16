基金資訊觀測站 境內外查詢一指搞定

（中央社記者潘智義台北16日電）台灣集中保管結算所今天發布新聞稿表示，為提供投資人更完整、方便的基金理財資訊查詢服務，與投信投顧公會等共同規劃建置境內外基金整合資訊統一入口「基金資訊觀測站」。



集保指出基金資訊觀測站www.fundclear.com.tw，讓投資人可於單一入口網站查詢市場上所有境內外基金整體資訊。



集保強調，過去投資人查詢境外基金各項資料時，是在集保結算所境外基金公告平台查詢；查詢境內基金公告各項資料，則在投信投顧公會官方網站查詢；而想瞭解境內基金公開說明書及財務報告書，又須另至台灣證券交易所公開資訊觀測站查詢；也就是無法透過單一網站查詢境內外基金完整相關資訊。



集保結算所說，今年1月資料顯示，國內投資人持有境外基金資產總額已約達新台幣3.5兆元，且境內基金資產規模也達2.4兆元，顯示共同基金已成為國人投資理財主要的商品。



集保結算所表示，自民國94年起即已建置境外基金資訊公告平台，並於96年建置期信基金資訊公告平台，提供投資人查詢境外及期信基金相關資訊。



為提供投資人單一入口網站查詢境內外基金整合資訊服務，集保結算所參照原境外基金資訊公告平台操作介面、使用模式，與投信投顧公會及證券交易所等相關單位研討，將所有資訊公告平台入口整合於「基金資訊觀測站」。(編輯：陳永昌)1070316