新電價審議 考量成本與是否基金平穩

（中央社記者黃雅娟、廖禹揚台北16日電）新版電價今天下午將拍板決定，電價費率審議會除考量是否用基金平穩電價，也會檢視台電提出的成本數字；經濟部表示，實際調幅及是否基金彌補，尊重委員會共同決定。



經濟部下午2時舉行電價費率審議會，會中將討論今年電價是否調整，及是否使用電價穩定基金負擔漲幅。



經濟部長沈榮津日前受訪表示，電價調整須考慮是否影響物價波動、照顧民生與節約用電等3因素，更有外界提出「以價制量」，以達到節能需求，沈榮津希望電價費率審議會「以智慧解決」。



一名審議會委員告訴中央社記者，電業法規定，「為減緩電價短期大幅波動對民生經濟之衝擊，中央主管機關得設置電價穩定基金」，既已有準備還諸於用戶的錢，現在如果有需要，就應拿出來用，這是可討論溝通的部分。明明有可使用的基金，卻要調漲電價，是否有足以服人的理由，也值得思考。



這名委員說，調整電價不是要幫台電賺錢，也不會一味只照顧使用者，調整電價須考慮供應方、使用方及主管機關穩定物價立場。



電業法規定，基金來源包括公用售電業年度決算調整後稅後盈餘超過合理利潤數、政府循預算程序撥款、電業捐助、企業捐助、基金孳息與其他有關收入。



經濟部表示，每位委員都有自己的考量因素，而經濟部也是委員之一，會考量沈榮津提出的3因素，但實際調幅及是否運用平穩基金彌補，都會尊重委員會共同決定。



也有委員表示，國際原油燃料價格一直調漲，「很難推翻台電的數字」，即使要漲也要按公式計算。審議委員會的目的，在於督促台電提出的數字是否合理，「政策選擇的問題，不是委員會要負擔的決定」。



委員表示，國際能源飆漲，據台電提供數字，天然氣全年價格至少增加新台幣300多億元。如果台灣不使用核電，加上空污減煤，燃煤電廠預先降載，備轉容量率不夠，「到夏天怎麼辦？」大量使用天然氣，「開支一定會增加」，政府應要有全方位配套。



經濟部說，審議委員會議中將先審定台電計算出的成本數字，再決定價格。民國106年訂的電價公式規定，如果需調整電價，每次調幅以3%為限，無論委員會是否決定調漲電價，目前看來都會有超出的成本須彌補，將依委員會決定的調幅及審定後的成本差距，決定是否運用平穩基金彌補或由台電吸收。



經濟部表示，無論是否調漲電價、調幅如何，及多出的成本如何彌補，都會尊重委員會決定。



電價費率審議會委員共17人，政府機關代表9人，其中包括經濟部政務次長龔明鑫、能源局長林全能，工商團體及消費者代表共3人，學者專家共5人。（編輯：李明宗）1070316