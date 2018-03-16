/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 宮澤理惠詹順貴米其林頤宮
>rss

新電價審議 考量成本與是否基金平穩

發稿時間：2018/03/16 14:51

最新更新：2018/03/16 14:51

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者黃雅娟、廖禹揚台北16日電）新版電價今天下午將拍板決定，電價費率審議會除考量是否用基金平穩電價，也會檢視台電提出的成本數字；經濟部表示，實際調幅及是否基金彌補，尊重委員會共同決定。

經濟部下午2時舉行電價費率審議會，會中將討論今年電價是否調整，及是否使用電價穩定基金負擔漲幅。

經濟部長沈榮津日前受訪表示，電價調整須考慮是否影響物價波動、照顧民生與節約用電等3因素，更有外界提出「以價制量」，以達到節能需求，沈榮津希望電價費率審議會「以智慧解決」。

一名審議會委員告訴中央社記者，電業法規定，「為減緩電價短期大幅波動對民生經濟之衝擊，中央主管機關得設置電價穩定基金」，既已有準備還諸於用戶的錢，現在如果有需要，就應拿出來用，這是可討論溝通的部分。明明有可使用的基金，卻要調漲電價，是否有足以服人的理由，也值得思考。

這名委員說，調整電價不是要幫台電賺錢，也不會一味只照顧使用者，調整電價須考慮供應方、使用方及主管機關穩定物價立場。

電業法規定，基金來源包括公用售電業年度決算調整後稅後盈餘超過合理利潤數、政府循預算程序撥款、電業捐助、企業捐助、基金孳息與其他有關收入。

經濟部表示，每位委員都有自己的考量因素，而經濟部也是委員之一，會考量沈榮津提出的3因素，但實際調幅及是否運用平穩基金彌補，都會尊重委員會共同決定。

也有委員表示，國際原油燃料價格一直調漲，「很難推翻台電的數字」，即使要漲也要按公式計算。審議委員會的目的，在於督促台電提出的數字是否合理，「政策選擇的問題，不是委員會要負擔的決定」。

委員表示，國際能源飆漲，據台電提供數字，天然氣全年價格至少增加新台幣300多億元。如果台灣不使用核電，加上空污減煤，燃煤電廠預先降載，備轉容量率不夠，「到夏天怎麼辦？」大量使用天然氣，「開支一定會增加」，政府應要有全方位配套。

經濟部說，審議委員會議中將先審定台電計算出的成本數字，再決定價格。民國106年訂的電價公式規定，如果需調整電價，每次調幅以3%為限，無論委員會是否決定調漲電價，目前看來都會有超出的成本須彌補，將依委員會決定的調幅及審定後的成本差距，決定是否運用平穩基金彌補或由台電吸收。

經濟部表示，無論是否調漲電價、調幅如何，及多出的成本如何彌補，都會尊重委員會決定。

電價費率審議會委員共17人，政府機關代表9人，其中包括經濟部政務次長龔明鑫、能源局長林全能，工商團體及消費者代表共3人，學者專家共5人。（編輯：李明宗）1070316

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
HBL決賽激戰

HBL決賽激戰

一週重要新聞影像回顧（0304-0310）

一週重要新聞影像回顧（0304-0310）

全台鬧元宵

全台鬧元宵

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
HBL決賽激戰
HBL決賽激戰
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP