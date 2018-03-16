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新台幣改版無迫切性 央行澄清總裁未鬆口

發稿時間：2018/03/16 15:17

最新更新：2018/03/16 15:17

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（中央社記者邱柏勝台北16日電）新台幣是否改版去除威權象徵，央行總裁楊金龍15日赴立法院備詢時表示，若促轉會做出改版決議，央行將依法辦理，被解讀成他對改版「鬆口」。央行今天澄清，重申新台幣改版無迫切性。

楊金龍昨天首度以央行總裁身份赴立法院財政委員會備詢，新台幣改版議題再成立委質詢焦點。國民黨立委賴士葆問楊金龍，「新台幣要不要改版？」楊金龍答詢時表示，促轉條例已經通過，但必須明確指認新台幣圖案含有威權象徵，「如果它做這樣的決定，要新台幣改版的話，我想我們就依法施政」。

由於前央行總裁彭淮南曾說，新台幣改版無急迫性，任內不會推動新台幣改版，因此賴士葆追問楊金龍，是否「彭規不楊隨」。對此楊金龍否認，表示在彭淮南退休前，央行內部就有此共識。

相較於彭淮南直接表達任內不推動新台幣改版，楊金龍「依促轉會決議」的說法，被外界解讀為對新台幣改版「鬆口」。為此央行今天特別發布新聞稿澄清，強調近幾次新台幣改版，均是以提升防偽功能為主要考量因素；目前新台幣民眾使用情形良好，偽鈔比率極低，考量新台幣改版的成本極高，實無改版的迫切性。

此外，央行表示，未來促進轉型正義委員會（促轉會）如依法認定新台幣圖像涉有威權象徵，而有改版的要求時，央行是行政機關，屆時將依法行政，配合辦理；且促轉條例是去年12月5日立法院三讀通過，隔天也有媒體詢問新台幣改版議題，當時即以「依法行政」回覆，強調昨天楊金龍在立法院的答詢，是央行既定立場，並無所謂「鬆口」情事。（編輯：張均懋）1070316

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