/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 宮澤理惠詹順貴米其林頤宮
>rss

長華電材跨足電動車材料 拚180億業績

發稿時間：2018/03/16 15:40

最新更新：2018/03/16 15:40

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者鍾榮峰台北16日電）長華電材跨足電動車關鍵材料業務，續推動薄型化封裝基板。法人預估，今年長華電材業績力拚新台幣180億元，衝歷史新高。

長華電材今天下午參加富邦證券舉辦法人說明會。

展望今年營運，長華電材表示，在通路業務持續增加封裝材料產品線，並跨足電動車關鍵材料業務，並與日本夥伴合作。

在開發新型態封裝基板部分，長華電材表示，除了開發封裝基板原材料通路業務外，並持續進行薄型化封裝基板的認證與量產。

展望未來方向，長華電材指出，持續深耕全球IC基板主要供應商角色。

法人表示，長華電材持續深耕有機IC載板，今年EMC導線架、IC載板、金屬材料、導電膠銀膠和非導電膠等封裝材料出貨穩健向上，預估今年長華電材業績力拚新台幣180億元，年成長超過27%，衝歷史新高。

在轉投資部分，長華電材半導體核心事業轉投資持股長華科比重約45.4%，轉投資持有易華電比重約42%。長華表示，目前帳上投資正向。

長華去年合併營收新台幣141.3億元，較2016年109.41億元成長29%，去年合併毛利率14.05%，較去年8.81%成長5.24個百分點，去年營業利益10.94億元，合併營益率7.74%，較去年3.32%增加4.42個百分點。

長華去年歸屬母公司業主淨利8.71億元，較2016年7.85億元增加10.9%，去年每股基本純益13.64元，優於前年EPS 11.37元。（編輯：蘇志宗）1070316

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
HBL決賽激戰

HBL決賽激戰

一週重要新聞影像回顧（0304-0310）

一週重要新聞影像回顧（0304-0310）

全台鬧元宵

全台鬧元宵

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
HBL決賽激戰
HBL決賽激戰
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP