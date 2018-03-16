/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 宮澤理惠詹順貴米其林頤宮
>rss

海岸法特定區位公告前開發暫緩 提點子成案

發稿時間：2018/03/16 16:04

最新更新：2018/03/16 16:04

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者陳政偉台北16日電）民眾在國發會「提點子」平台提案，要求營建署正式公告「海岸管理法」各個特定區位前，建議環保署應全面暫緩沿海地區大型開發案審查，目前附議逾5000人成案，待主責機關回應。

之前延宕多年「海岸管理法」，在民國104年2月三讀通過終於開始施行。據海岸法的內容，未來將劃定海岸保護區、海岸防護區，及其他特定區位範圍和管理原則。目前正處在特定區位公告前的過渡時期，民間團體擔心過去的大型開發案仍進行闖關。

署名為「守護東海岸」的提案者，在國家發展委員會公共政策網路參與平台的「提點子」連署，建議在營建署正式公告「海岸管理法」各個特定區位以前，環保署應全面暫緩沿海地區的大型開發案審查，目前附議超過5000人而成案，將待主責機關回應。

提案者認為，目前眾多大型開發案包圍美麗東海岸，如杉原灣、三仙台等，造成極大的環境開發壓力。

提案者表示，海岸法從104年公告施行後，「整體海岸管理計畫」也在106年公告施行。據此，營建署會劃設海岸保護區、防護區、特定區位，若開發對環境有衝擊疑慮，必須送案進「海審會（內政部海岸管理審議會）」進行區位審查，看適不適合開發，可以開發的話，也應由相關規定來規範，減低社會及環境衝擊。

提案者解釋，東海岸腹地狹窄，台11線靠山側、靠海側，距離海岸都非常近，大型開發案會對環境造成極大影響。東海岸的環境承受不起大開發，台灣的觀光也不需要大飯店，應該守護東海岸，自然資源與在地文化，才是最珍貴的公共資產。

對於提案的利益與影響，提案者強調，大型開發案須審查開發區位，讓國土使用合理規劃，降低環境衝擊，保護東海岸。

提案者認為，海岸法的特定區位即將公告，在公告前，所有的海岸開發個案暫緩審查，未來才不會面臨適法性問題，對開發業者也是一種保障。而且海岸管理審議會的審查委員比較有海洋管理的專業思維，能與現有環評機制互補。（編輯：張均懋）1070316

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
HBL決賽激戰

HBL決賽激戰

一週重要新聞影像回顧（0304-0310）

一週重要新聞影像回顧（0304-0310）

全台鬧元宵

全台鬧元宵

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
HBL決賽激戰
HBL決賽激戰
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP