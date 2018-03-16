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因應陸對台31措施 經部強化營業秘密保護

發稿時間：2018/03/16 16:19

最新更新：2018/03/16 16:19

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（中央社記者廖禹揚台北16日電）因應大陸對台31項措施，為避免營業秘密洩漏，經濟部擬修正營業秘密法，確保偵查過程不洩密；除現有企業優惠措施外，將加強輔導中小企業群聚廠商，預計在上半年內提出規劃。

為因應中國大陸對台31項措施，行政院今天提出4方向8策略因應，其中與經濟部相關策略包括強化新創發展動能、強化員工獎酬工具、加強保護營業秘密、強化產業創新升級等。

經濟部智慧財產局副局長張玉英下午說明經濟部相關措施時指出，大陸對台31項措施中，招攬人才至大陸發展，有營業秘密遭洩漏的疑慮，而針對意圖在中國大陸、香港或澳門使用，而犯妨害營業秘密罪者，現行營業秘密法已有加重刑責的規定，智慧局目前正在研擬修正營業秘密法，新增偵查「秘密保持令」制度，並增訂「違反秘密保持令罪」，防止偵查中造成營業秘密二次洩漏。

張玉英並指出，企業反映相關偵查時程過長，目前偵查工作平均約需進行半年，法院審理需一年，政府也將推動加速此類妨害秘密罪的偵查及審理時程，以有效抑止此類犯罪行為。

此外，張玉英說，其實許多國內業者都還不清楚營業秘密保護的重要性與法律要件，只是把營業秘密鎖在抽屜裡，無法滿足營業秘密法中所要求的「秘密性」、「經濟性」及已採取合理「保密措施」的3個要件，未來將加強相關宣導，並輔導企業建置強化營業秘密的管理與保護機制。

其他產業輔導及優惠部分，經濟部工業局局長呂正華表示，產業創新條例修正放寬員工獎酬股票，可選擇「取得時市價」及「轉讓時市價」較低者課稅，列為立法院本會期法案；先前新增的天使投資人租稅優惠規定，子法將在5月22日預告期滿後實施。

強化產業創新升級部分，除先前補助企業購置智慧化機械設備及軟體的智慧機上盒（SMB）計畫外，呂正華表示，將加強輔導中小企業群聚廠商，串聯上下游廠商，深化在地連結，發展產業特色聚落，相關計畫預計在今年上半年提出。（編輯：李信寬）1070316

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