新台幣升轉貶3.1分 熱錢續測試央行底線

（中央社記者邱柏勝台北16日電）今天外資大舉匯入，新台幣盤中一度勁揚逾1角，但進口商美元買盤進場，且央行也出手「維持秩序」，終場以29.231元兌1美元作收，貶值3.1分，台北與元太外匯經紀公司總成交量暴增至17.36億美元。



央行總裁楊金龍昨天列席立法院備詢時表示，新台幣匯率無所謂「防線」，熱錢隨即測試央行底線，昨天新台幣兌美元升至29.200元，來到一個半月新高價位，今天外資持續大舉匯入，帶動新台幣早盤走升，盤中更勁揚逾1角，突破29.1元關卡，頗有挑戰29元整數價位的意味。



新台幣升破29.1元後，進口商逢低買進美元的買盤大舉湧入，「進口商也很久沒看到這個價格了，當然一定進場大買」，外匯交易員說，今天匯市是外資與進口商對作，「不過央行也有稍微維持一下秩序」。



外匯交易員指出，這兩天外資匯入量大增，美其名要投入台股，「但也可能是在測央行底線」，雖然今天進口商大買美元，是導致新台幣由升轉貶的主因，但身為外匯市場最大參與者的央行，當然也「順勢」跟著買進美元，「老大不希望新台幣升太快」，因此新台幣短線要突破29元大關，恐沒那麼容易。



新台幣兌美元今天開盤價為29.200元，最高29.070元、最低29.235元，尾盤收29.231元，貶值3.1分。（編輯：楊玫寧）1070316