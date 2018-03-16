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銘鈺去年下半年轉盈 全年每股賺0.21元

發稿時間：2018/03/16 17:36

最新更新：2018/03/16 17:36

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（中央社記者吳家豪台北16日電）金屬精密沖壓件廠銘鈺精密今天公布2017年稅後淨利新台幣1651.3萬元，年減92.7%；每股稅後盈餘（EPS）0.21元，年減92.9%；自去年下半年轉盈，帶動全年獲利轉正。

銘鈺今天董事會通過2017年度盈餘分配案，將配發現金股利每股0.15元及資本公積0.35元，合計每股0.5元。以銘鈺今天收盤參考價34.3元計算，現金殖利率為1.45%。

銘鈺發布新聞稿表示，2017年上半年受匯率暨公司調整產品組合影響，每股稅後虧損1.12元，自去年下半年起營運動能已逐漸回升，去年第3季轉虧為盈後，第4季獲利表現持續上揚，單季EPS達0.68元，並帶動全年獲利轉正。

銘鈺去年下半年起營運動能明顯回升，主要來自於搶進美系品牌手機供應鏈，帶動精密金屬沖壓部門業績成長；此外，自動化機台部門於去年第3季起放量出貨，加上已獲歐美醫療通路及醫材大廠認證通過的新醫材產品訂單量逐步增溫，預估醫材部門將會有超越往年的年增率，持續穩定為集團貢獻獲利。

隨著業績回溫，以及持續進行產品組合優化與生產自動化的動作，銘鈺2017年下半年毛利率為21.9%，與上半年相較明顯揚升；以產品組合來看，高毛利的自動化機台部門成長最快，醫材部門也維持穩健成長。

展望2018年，銘鈺表示，近幾年持續進行產品組合優化動作，個人電腦（PC）相關金屬沖壓件業務占比已明顯下降，而自動化設備與精密金屬沖壓部門分別切入光學檢測設備與汽車沖壓件市場，預期今年將進入收成期。（編輯：蘇志宗）1070316

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