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漢來美食去年每股賺7.47元 歷史新高

發稿時間：2018/03/16 17:54

最新更新：2018/03/16 17:54

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（中央社記者吳家豪台北16日電）餐飲股漢來美食不畏景氣低迷，獲利穩定成長，今天公布2017年合併營收新台幣33.4億元，年增5.6%；稅後淨利2.65億元，年增8.31%；每股稅後盈餘7.47元，創歷史新高。

2017年第4季，漢來美食在台中、台南陸續開出漢來上海湯包、漢來軒粵菜、漢來蔬食及名人坊等4個品牌共5家分店，為集團營運再添柴火。2017年全年每股盈餘（EPS）達7.47元，較2016年的7.3元成長了0.17元。

漢來美食發布新聞稿指出，今年第一季雖然國內整體經濟景氣未見好轉，但漢來美食依然穩健，在展店及節慶商機等動能挹注下，今年1到2月累計營收7.01億元創同期新高，年增5.59%。

一向集中在五星級飯店及百貨購物中心開設直營店的漢來美食，繼上海萬科購物廣場開幕的上海漢來海港七寶店及上海漢來軒2家餐廳採取受託經營管理方式後，今年將與泰國CP Group合作，採合資方式於曼谷開出集團第10家漢來海港餐廳，將大型自助餐的經營經驗複製到泰國。

漢來美食表示，漢來海港餐廳是旗下吸客力最強大的品牌，台北2店自開幕以來仍一位難求；除了泰國合資案外，全新概念的第三代漢來海港已在蘊釀中。

漢來美食總經理林淑婷指出，展望未來漢來美食的品牌策略，除既有品牌的深化提升之外，也會針對市場主流的餐飲業態自建品牌或代理國際品牌，以達到增加品牌廣度的目的，也為未來的業績成長增添新動能。（編輯：林沂鋒）1070316

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