台股週線2連紅 市值重回33兆

（中央社記者田裕斌台北16日電）台股週線收出2連紅，根據台灣證券交易所統計，截至3月16日止，全體上市公司市值新台幣33兆678.14億元，較3月9日增加4859.38億元，增幅約1.49%。



證交所表示，本週加權股價指數上漲162.88點，漲幅約1.50%，台灣50指數上漲117.69點，漲幅約1.43%，寶島股價指數上漲198.25點，漲幅約1.58%。



產業別指數以生技醫療類指數上漲3.62%漲幅最大，汽車類指數下跌1.51%跌幅最大，未含金融類指數上漲132.17點，漲幅約1.43%，未含電子類指數上漲238.61點，漲幅約1.65%，未含金融電子類指數上漲187.80點，漲幅約1.52%。



證交所指出，本週集中交易市場總成交金額6749.15億元，全體上市股票成交金額6241.39億元，股票成交量週轉率1.79%。



各產業上市股票成交金額前3名及占比分別為半導體類1588億元、占25.44%，電子零組件類852.79億元、占13.66%，光電類675.85億元、占10.83%。



成交量週轉率前3名產業依序為電子零組件類5.30%、資訊服務類3.86%、電腦及週邊設備類3.51%。



證交所表示，累計今年年初開盤至今共47個交易日，集中市場總成交金額6兆4335.09億元，市場日平均成交金額1368.83億元，股票成交量週轉率18.41%，股票日平均成交量週轉率0.39%。（編輯：林沂鋒）1070316