/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 電價宮澤理惠詹順貴米其林
>rss

台股週線2連紅 市值重回33兆

發稿時間：2018/03/16 18:33

最新更新：2018/03/16 18:33

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者田裕斌台北16日電）台股週線收出2連紅，根據台灣證券交易所統計，截至3月16日止，全體上市公司市值新台幣33兆678.14億元，較3月9日增加4859.38億元，增幅約1.49%。

證交所表示，本週加權股價指數上漲162.88點，漲幅約1.50%，台灣50指數上漲117.69點，漲幅約1.43%，寶島股價指數上漲198.25點，漲幅約1.58%。

產業別指數以生技醫療類指數上漲3.62%漲幅最大，汽車類指數下跌1.51%跌幅最大，未含金融類指數上漲132.17點，漲幅約1.43%，未含電子類指數上漲238.61點，漲幅約1.65%，未含金融電子類指數上漲187.80點，漲幅約1.52%。

證交所指出，本週集中交易市場總成交金額6749.15億元，全體上市股票成交金額6241.39億元，股票成交量週轉率1.79%。

各產業上市股票成交金額前3名及占比分別為半導體類1588億元、占25.44%，電子零組件類852.79億元、占13.66%，光電類675.85億元、占10.83%。

成交量週轉率前3名產業依序為電子零組件類5.30%、資訊服務類3.86%、電腦及週邊設備類3.51%。

證交所表示，累計今年年初開盤至今共47個交易日，集中市場總成交金額6兆4335.09億元，市場日平均成交金額1368.83億元，股票成交量週轉率18.41%，股票日平均成交量週轉率0.39%。（編輯：林沂鋒）1070316

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
HBL決賽激戰

HBL決賽激戰

一週重要新聞影像回顧（0304-0310）

一週重要新聞影像回顧（0304-0310）

全台鬧元宵

全台鬧元宵

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
HBL決賽激戰
HBL決賽激戰
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP