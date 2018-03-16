法商盼進軍南台灣 將參加智慧城市論壇

（中央社記者吳家豪台北16日電）法國在台協會主任紀博偉（Benoit Guidee）今天透露，3月底將有法國大型代表團訪台參加智慧城市論壇，分享相關經驗，期待法國企業日後能在南台灣更積極推動智慧城市應用。



紀博偉受訪指出，3月底來台參加智慧城市論壇的法國代表團規模堪稱歷年之最，包括18家法國企業代表和2座城市代表；法國與台灣在最近3、4年開始進行智慧城市的合作，過去雙方交流較偏向城市之間，近年延伸到政府層級。



紀博偉說，透過智慧城市論壇與相關活動，希望推動台法之間一些新的項目與合作。例如今年6月初科技部將在台北啟動新創加速器，法國在台協會已決定成為戰略夥伴，推動新創與科技方面的交流，今年也將與科技部一起舉辦法國科技之夜（French Tech Night）交流晚會。



據他觀察，台灣發展智慧城市的技術雖然都可取得，但是較缺乏整合計畫，而法國企業例如3D設計軟體大廠達梭系統是這方面的佼佼者，先前協助新加坡政府進行未來城市的3D模擬，現在更與台中市政府合作。



除了台北、桃園、台中之外，紀博偉期待法國企業日後能在南台灣更積極推動智慧城市應用；考量高雄、台南等城市發展新創與智慧城市的腳步加快，法國企業也在評估與哪些城市及夥伴合作。



2018智慧城市論壇暨展覽將於3月27日至30日在南港展覽館展出，今年將有33個國家及地區、超過120名的城市首長或代表率領300餘位團員與會交流；登錄來台的商務專業買主已超過50餘國及地區，達1200位以上。（編輯：蘇志宗）1070316