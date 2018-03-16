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東協峰會雪梨登場 高調反貿易保護主義

發稿時間：2018/03/16 20:19

最新更新：2018/03/16 20:19

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（中央社雪梨16日綜合外電報導）澳洲總理滕博爾和新加坡總理李顯龍今天表示，東南亞國家協會（ASEAN）和澳洲政府反對貿易保護主義。各界擔心美國計畫提高進口鋼鐵和鋁材關稅可能引發貿易戰爭。

滕博爾（Malcolm Turnbull）在雪梨舉行的東協特別會議說：「關閉通往其他市場的大門，你不會變得更強大。貿易保護主義是死胡同，這不是擺脫低成長陷阱的階梯，它是一把會挖得更深的鏟子。」

滕博爾在為期3天的東協峰會首日表示：「我們必須面對世界，而不是轉身避開。要擁抱自由貿易，而不是躲避退卻。」

李顯龍說：「我知道全球的情緒可能會朝反方向走，但在東協內部，我們正努力深化再深化彼此的相互依賴並攜手共同開拓市場。」

各國領導人紛紛發表反貿易保護主義言論，時機正值美國、中國和歐洲爆發貿易戰爭的跡象浮現，導致市場氛圍趨於惡化。

各界的擔憂源於美國總統川普（Donald Trump）計畫提高進口鋼鐵和鋁材的關稅，還可能針對價值高達600億美元的中國進口商品課徵關稅，矛頭對準科技和電信部門。

儘管澳洲不是東協10國的成員之一，澳洲仍主辦這次東協會議。面對中國的影響力不斷壯大，澳洲正致力深化和其他國家的政治及經貿關係。（譯者：陳彥鈞/核稿：劉學源）1070316

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