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新電價出爐 審議會砍台電提報成本逾230億

發稿時間：2018/03/16 20:49

最新更新：2018/03/16 20:49

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（中央社記者廖禹揚台北16日電）電價費率審議委員會今天決議電價調漲3%，會中將台電提報成本剔除逾新台幣230億元，實際應調漲幅度降為10.24%，不足部分將依台電盈虧情形由電價穩定基金支應。

經濟部今天召開民國107年第一次電價費率審議會，決定本次平均調幅為3%，由每度2.5488元調漲為每度2.6253元，經濟部並決定住宅500度以下及小商家1500度以下用電電價不調整。

根據經濟部新聞稿，本次電價調整主因國際燃料價格上漲，燃料成本占電價成本項逾5成，相較上次電價調整，煤價由每公噸50美元上升至80美元，油價由每桶50美元上升至63美元，天然氣價格與油價具聯動性，由每立方公尺9.54元上升至11.16元。

台電公司原提報資料中，電價上漲幅度應為14.54%，但審議會審議後降至10.24%，經濟部能源局長林全能說明，台電推估的原油成本為每桶63美元，但委員會評估現在為原油高點，價格仍持續下降，因此調整為每桶60美元；天然氣部分因國際天然氣與原油聯動越來越脫鉤，因此將台電提報的聯動率78%調整為58%，整體燃料成本共剔除新台幣219億元。

此外，105年的民營電廠（IPP）再生能源採購附加費，今天審議會中也決議列入106年決算，因此不納入107年電價調整成本考量，共剔除11.94億元。

再加上匯率假設、短期利率假設調整，以及線損率由台電提報的4.4%降為106年實績的3.82%，最終電價上漲幅度調降為10.24%。

核二成本則因尚未確定是否再轉，未列入此次電價調整的成本，台電表示，若核二如期再轉，燃料成本將再下降。

林全能表示，台電明年4月1日才會提出今年度的營運決算，到時將視合理利潤數決定動用多少穩定基金，因此今天會議中並沒有討論到穩定基金如何運用、會用到多少。

基於照顧民生、穩定物價及節約能源等3個原則，經濟部決定住宅用戶500度以下、小商家1500度以下電價不調漲，超過的用戶則將因應節約能源方向適度調漲，個別級距調幅需待台電精算，因新電價將在4月1日上路，且實施前需有7到10天公告期，台電必須在下週將新電價提報給經濟部核定。（編輯：李信寬）1070316

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