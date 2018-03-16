/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 電價宮澤理惠詹順貴米其林
>rss

歐盟擬徵數位稅 針對跨國科技巨頭

發稿時間：2018/03/16 22:41

最新更新：2018/03/16 22:41

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社布魯塞爾16日綜合外電報導）隨著貿易戰可能爆發，加劇大西洋兩岸緊張局勢，歐洲聯盟（EU）下週將公布數位稅計畫，瞄準臉書、亞馬遜與谷歌公司等美國科技巨頭開鍘。

法新社報導，這項政策意在回收跨國公司轉移到低稅國家的數以十億計歐元，將在布魯塞爾當局對矽谷巨擘的一波攻勢中開闢新戰線。

法新社手邊的草案指出，歐盟當局提議針對「大科技公司」在歐盟境內的整體收入徵稅，不侷限於利潤，並將稅率定於2%到5%間。

歐盟經濟事務執委莫斯柯維奇（Pierre Moscovici）表示，他預計21日宣布的計畫將在對數位公司課稅方面「創造共識與衝擊」。

然而，有鑑於歐盟當局準備對美國總統川普決定開徵鋼鋁關稅進行回擊，數位稅計畫也可能引發外界對貿易戰的憂慮。

這項數位稅計畫將針對谷歌（Google）、臉書（Facebook）、推特（Twitter）、Airbnb租房網與優步（Uber）等全球年營業額超過7億5000萬歐元（約新台幣269億元）的公司。

規模較小且難與這類大型跨國公司競爭的歐洲新創公司，則將倖免於難。知情人士向法新社透露，Netflix（網飛）等倚靠用戶訂閱的公司也有可能逃過一劫。（譯者：陳乃瑜/核稿：陳政一）1070316

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
HBL決賽激戰

HBL決賽激戰

一週重要新聞影像回顧（0304-0310）

一週重要新聞影像回顧（0304-0310）

全台鬧元宵

全台鬧元宵

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
HBL決賽激戰
HBL決賽激戰
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP