/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 電價宮澤理惠詹順貴米其林
>rss

從賣塑膠花到香港首富 超人李嘉誠退休

發稿時間：2018/03/16 22:49

最新更新：2018/03/16 22:49

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社香港16日綜合外電報導）被譽為「超人」的香港首富李嘉誠今天宣布退休，近90歲的他從賣塑膠花白手起家，耗費70多年打造龐大的商業帝國，事業版圖橫跨貨櫃港到電信業，將交由長子李澤鉅接班。

法新社報導，因為敏銳的商業頭腦而被稱為「超人」的李嘉誠，在香港呼風喚雨，有人因此開玩笑說，他可以讓在上班日逼近香港的颱風轉彎。

李嘉誠的商業帝國深入港人生活，從提供網路服務到連鎖超市，他的商業決策可能影響700萬港人的房地產和公用事業價格。投資人推敲他說的字字句句。

李嘉誠1928年誕生於廣東潮州，在中日戰爭期間逃到香港。李嘉誠2012年接受富比世雜誌（Forbes）專訪時回憶，他上小學時，故鄉遭炸彈轟炸的往事。

李嘉誠在1950年創業，以生產塑膠花起家，公司名稱就是以中國最長的河流長江命名。但轉往房地產多元化投資後，而在1960年代有了龐大的獲利，隨後的數十年間逐漸擴張至其他產業。

隨著事業版圖增加，全球觸角也開始擴大，長江集團1980年代開始在加拿大投資房地產和能源產業。

根據富比世，李嘉誠旗下事業遍及全球超過50個國家，總員工人數達31萬人。

根據富比世2018年全球富豪排行榜，李嘉誠的身家達349億美元（約新台幣1兆244億元），全球排名23。

1990年代，李嘉誠在中國大陸大力投資。但近年來，逐漸出脫在大陸的大型房地產投資。此舉被當成是追求事業穩定的過程，也被認為是在中國高速成長降溫之際，對大陸信心漸失，惹惱大陸批評人士。

和中共官方關係密切的「環球時報」在2015年的社論中說，「他的確無愧於他那個時代的『李超人』之稱，但他未必就有力量和雄心做未來的風向標。」

環球時報還說：「相較於中國經濟的巨大規模，李嘉誠的投資有如滄海一粟。」

李嘉誠也尋求削減香港的資產，旗下的長江實業集團去年11月出售中環中心大樓，入袋52億美元。分析師表示，這起交易顯示長實集團從地產投資分散到基礎建設和能源產業。

3年前，李嘉誠宣布旗下商業帝國全面重整，外界普遍預期是在為長子接班鋪路。他在宣布重整消息後被問到，是否在為交棒做準備。精神充沛的他說，終有一天他會退休。

他說：「軌道已鋪設好，大家有一個目標，對公司來說是好事。」（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）1070316

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
HBL決賽激戰

HBL決賽激戰

一週重要新聞影像回顧（0304-0310）

一週重要新聞影像回顧（0304-0310）

全台鬧元宵

全台鬧元宵

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
HBL決賽激戰
HBL決賽激戰
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP