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歐盟擬徵數位稅 華府：堅決反對

發稿時間：2018/03/17 00:47

最新更新：2018/03/17 00:47

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（中央社華盛頓16日綜合外電報導）華府今天對歐洲瞄準美國科技大廠的徵稅提案做出激烈回應，美國財政部對此強調「堅決反對」立場。

法新社報導，歐洲聯盟高峰會再過幾天將就這項徵稅提案展開辯論，美國財長梅努欽（Steven Mnuchin）今天發表聲明說：「美國堅決反對任何國家特別針對數位公司的提案。」

「為美國就業和經濟成長做出最大貢獻的公司，就包括這些公司當中的一些。」

梅努欽還說，美國官員「完全支持進行國際合作，以因應源自現代經濟的更廣泛稅收挑戰，並使國際稅務體系處在更可長可久基礎上」。

梅努欽的聲明似乎擺明針對歐盟所提的計畫而來。

歐盟官員擬對諸如臉書（Facebook）、亞馬遜（Amazon）和谷歌（Google）等企業徵數位稅，外傳這些科技巨擘把在歐洲的利潤移轉到低稅國家。

根據法新社取得的草案內容，歐盟當局提議針對大科技公司在歐盟境內的整體營收徵稅，而非僅就獲利課稅，並將稅率定在2%到5%間。

這項計畫將針對Airbnb租房網、谷歌、臉書、推特（Twitter）與優步（Uber）等全球年營業額超過7億5000萬歐元（約新台幣269億元）的公司。（譯者：何宏儒/核稿：劉學源）1070316

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