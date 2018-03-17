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賈伯斯1973年求職信 510萬落槌

發稿時間：2018/03/17 09:39

最新更新：2018/03/17 10:01

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蘋果公司已故共同創辦人賈伯斯1973年填寫這份求職信，15日拍賣價已達17萬4757美元。 （圖取自維基共享資源；作者為Matthew Yohe，CC BY-SA 3.0）蘋果公司已故共同創辦人賈伯斯1973年填寫這份求職信，15日拍賣價已達17萬4757美元。 （圖取自維基共享資源；作者為Matthew Yohe，CC BY-SA 3.0）

（中央社洛杉磯16日綜合外電報導）蘋果公司已故共同創辦人賈伯斯40多年前填寫單頁求職信，內容反映賈伯斯對科技業抱負，今天在美國一場拍賣會以17萬4000美元（約新台幣510萬元）落槌，是預估價格的3倍之多。

路透社報導，總部位在波士頓的美國名人簽名拍賣商（RR Auction）今天表示，得標者是來自英格蘭的網路企業家，但這名買家希望保持匿名。

賈伯斯（Steve Jobs）1973年填寫這份求職信，上頭有不少拼字和標點符號錯誤，原本預估價格為5萬美元。不過，名人簽名拍賣商表示，昨天拍賣價已達17萬4757美元。

zoom in 賈伯斯1973年填寫這份求職信，上頭有不少拼字和標點符號錯誤。（圖取自RR Auction網站rrauctionsellconsignments.com）賈伯斯1973年填寫這份求職信，上頭有不少拼字和標點符號錯誤。（圖取自RR Auction網站rrauctionsellconsignments.com）

賈伯斯在姓名欄位寫下Steven jobs，地址寫的是他曾就讀reed college，未使用大寫。里德學院（Reed College）位於俄勒岡州波特蘭市（Portland）。電話一欄則寫「無」（none）。

在「特殊能力」一欄，賈伯斯寫下「科技或設計工程師。數位」，還把惠普公司（Hewlett-Packard）錯拼成Hewitt-Packard。

求職信並未提及申請什麼職位或公司。賈伯斯寫完這份求職信約3年後，就和朋友沃茲尼亞克（Steve Wozniak）共同創立蘋果公司。（譯者：葉俐緯/核稿：盧映孜）1070317

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