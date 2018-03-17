自來水公司找商機 參與亞銀商機博覽會

（中央社記者朱則瑋台北17日電）台灣自來水公司董事長郭俊銘率團到菲律賓參與亞銀商機博覽會，拜訪當地廠商，協助台灣企業找商機，並邀亞銀官員來台參訪污水下水道建設成果。



台灣自來水公司配合政府新南向政策，由台水公司董事長郭俊銘率領台灣水資源A team團隊一行17人到馬尼拉參加亞洲開發銀行舉辦的商機博覽會，爭取商機，成員包括顧問公司、水處理及污水工程公司、馬達及閥門製造商等。



台水公司今天發布新聞稿指出，團隊在中華民國對外貿易發展協會安排下，先後拜訪主管馬尼拉地區自來水廠及主管菲律賓其他地區的廠商。



台水公司表示，菲方從郭俊銘的簡報知道台灣所生產的馬達、閥類、管材、機電設備等設備物美價廉，跟亞銀新提出的Value for money(物有所值)觀念完全契合，所以非常歡迎台灣廠商參與投標。



台水指出，台灣團隊也跟外交部、經濟部、財政部一起進入亞洲開發銀行參加為期二天的商機博覽會，全球共有1400人參加這場盛大會議，會議中，台灣團隊除了對亞銀標案流程有進一步瞭解外，也藉機跟全世界的上下游廠商面對面溝通，爭取商機。



台水表示，會議結束後，台灣團隊再跟亞銀官員進行面對面閉門會談，這些官員來自日本、荷蘭、法國、印度、加拿大、中國、菲律賓等國家，都是資深的自來水專家。會中由台灣團隊成員一一簡報，讓亞銀官員瞭解台灣廠商具有世界級的技術實力，也讓官員們觀看0206花蓮震災紀錄影片，讓他們瞭解台灣雖然有地震、颱風、土石流、洪水等各種天災，但是全世界沒有一個國家能像台灣一樣能在很短的時間內，就克服各種災害的破壞，恢復供水、供電、道路修復等。



台水指出，代表團也讓亞銀官員瞭解台灣的自來水普及率跟歐美幾乎一樣，供水品質也達到跟日本相同水準，同時台灣這20年來加速進行污水下水道的建設，不論是自來水或污水處理的設備幾乎99%都是台灣製造，品質可靠而且非常耐用，可以協助亞洲開發銀行服務亞洲開發中國家，會後也邀這些專家來台參觀訪問，希望讓他們親自體驗。（編輯：林興盟）1070317