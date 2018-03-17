南科推運動元年 鼓勵科技人動起來

（中央社記者朱則瑋台北17日電）南部科學工業園區訂今年為運動元年，與廠商合辦羽球、籃球、健走及夜跑等運動，要扭轉科學產業人才過勞且身體不佳印象，藉此照顧人才、留住人才。



科技部南科管理局資料顯示，至今年1月止，有223家廠商進駐園區。



南科管理局長林威呈今天告訴中央社記者，科技人過往總給人過勞、身體不佳等印象，就算有好的薪水待遇，沒優質環境也留不住人才。南科管理局決定當領頭羊，訂今年為運動元年，鼓勵科技人走出來，多多運動，保持身體健康、心情愉悅，才更有動力投入工作。



林威呈說，園區運動場域很多，有乒乓球、羽毛球、壘球與籃球等，管理局整合場域資源擴大辦比賽，各廠商組隊報名，像羽球賽部分，今年更找世界球后戴資穎代言，並下場和選手們切磋球技。



「員工絕對是公司最重要資產」林威呈說，面對中國對台31項政策及各國高薪挖角，企業要努力留才，管理局也要打造好的環境，除球賽，3月開始，每個月第一週的週三晚上都會舉行夜跑、健走，並由廠商輪流認養，增加參與感，像3月就是由台達電認養。



林威呈表示，所有園區廠商動起來，參與運動賽事、活動已是共識，未來將辦更多賽事，不排除邀教練開班授課，提升運動風氣。隨南科園區整體營業額持續成長，透過運動調節體質，讓全台灣甚至全世界人才更願意到南科工作、生活。（編輯：李明宗）1070317