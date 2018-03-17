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G20財長會在即 貿易戰陰影籠罩

發稿時間：2018/03/17 17:14

最新更新：2018/03/17 17:14

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（中央社布宜諾斯艾利斯17日綜合外電報導）20國集團（G20）財長會議下週在阿根廷舉行，屆時將籠罩在貿易戰戰雲密布的陰影下，美國課徵鋼鋁關稅及科技巨擘稅收議題將帶給各國財長壓力。

法新社報導，為期2天的G20財長會議將於19日在阿根廷首都布宜諾斯艾利斯展開，就在美國預定對進口鋼鐵和鋁材課徵關稅的2天前，是個特別緊張的時間點。

美國總統川普日前誓言要對進口鋼鐵徵收25%關稅，並對進口鋁材課徵10%關稅，只有鄰國加拿大和墨西哥得以豁免。

接近財長會議的消息人士透露：「目前為止，各國財長不願多談貿易議題，認為這不是他們的專業領域。但今天的情況是，他們到時候又不能不談這個議題。」

美國財政部希望在這次G20峰會上，就如何反制中國貿易手法達成共識，特別是中國的廉價鋼鐵出口。

法國財政部在會前表示，「重要的是，歐洲的立場必須協調一致」；並堅稱，美國關稅應將歐洲「豁免」。

通常作為G20運作機構的經濟合作暨發展組織（OECD）正苦於處理另一項棘手問題，也就是全球4大科技巨擘GAFA的稅務問題。

GAFA的縮寫代表數位產業4大巨頭谷歌（Google）、亞馬遜（Amazon）、臉書（Facebook）和蘋果（Apple），這些公司的稅務優化作法經常是美國和盟邦的摩擦源頭。（譯者：陳彥鈞/核稿：張佑之）1070317

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