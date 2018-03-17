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核四燃料棒運美國 前廠長：不可能回本

發稿時間：2018/03/17 18:36

最新更新：2018/03/17 18:36

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（中央社記者朱則瑋台北17日電）台電要把核四1744束核燃料棒運回美國拆解，並伺機轉售，前核四廠長王伯輝說，國際上很少有這種案例，就算真的全數轉售成功，想要回本根本不可能；台電說，依立法院決議處理。

台電公司要把核四廠轉型為綜合電力園區，廠內的1744束核燃料棒，預計2020年底前全數輸出；未來不但可望減少人力，一年並可減少約一億元的資產維護管理費用。

根據台電規劃，核燃料棒共規劃3個階段，運送、拆解及再利用，目前確認將由原廠全球核燃料公司（Global Nuclear Fuel-Americas, LLC）進行運送跟拆解，並進行異地保存，未來找到合適的買家後，就可以轉售。今年6月將運出第一批核燃料棒80束，9月將再輸出120束。

而核燃料棒完成拆解後，具有再利用的可能，屆時將尋找國外買家，期待創造資產最大價值。

前核四廠長王伯輝今天向中央社記者說，聽到這個消息，很多電廠的老同事、老長官都痛心疾首，不認同這種做法，燃料送出去有何用，為何不多放一陣子，只要好好保存，並不會有外洩問題，現在要送到美國處理，就算拆解、轉售成功，也賣不了多少錢，別說要賺錢，連回本都不可能。

王伯輝表示，全新的燃料棒買來用都沒有用，就要拿去拆解轉售，就算在國際上也都很少見，雖然可省去維護費用，但運送要成本、處理拆解也要成本，賣不賣得掉更是問號，這樣的決定就是浪費納稅人的錢罷了。

王伯輝指出，不管是台電公司或經濟部，決定運回美國處理轉售前，應徵詢專家意見，而非有政治考量，一昧只為了非核家園口號，就斷然決定讓全新的燃料棒就這樣浪費掉了。

對於王伯輝的說法，台電發言人徐造華表示，核四燃料棒外運問題，106年立法院就有決議，要求109年前燃料棒一定要外運，2025非核家園是國家政策，燃料棒勢必得處理，台電會依照立院決議辦理，且燃料棒越早處理，就能有越多時間找到好買家轉售，尋求最大價值。（編輯：張均懋）1070317

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