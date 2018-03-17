台電帶頭轉型抗空污 做好再生能源準備

（中央社記者韓婷婷台北17日電）對抗霾害空污，全民都期待清新空氣，身為國家能源政策重要執行者、也是固定污染源製造者之一的台電公司正進行能源轉型，董事長楊偉甫表示，將積極做好再生能源準備。



為了讓抬頭有藍天，群創教育基金會與天下雜誌邀請國內環工、公衛、社會、政府各領域專家齊聚，共同舉辦「思辨：台灣空污習題」論壇。



與會專家一致同意，污染者應付出更高的代價，即為開徵空污費，並且須計入社會及健康的成本；此外，未來的空污治理應打破目前行政的框架，建立平台共同治理。



成功大學環境工程學系教授吳義林與中興大學環境工程學系教授莊秉潔分享觀察，除了針對當前空污費的徵收比例提出意見，認為應考量更多社會與健康成本；在環保與經濟方面的平衡上，建議政府應整體思考空氣污染的管制。



楊偉甫指出，能源安全、環境保護是台電當前必須勇於承擔的課題。除了全面盤點設備與運轉、積極投入空污減排行動，例如當空氣品質不良的期間，中南部各大電廠都主動進行降載動作；在各項工程的現場，各廠區老舊車輛的淘汰，台電也不斷更新設備，積極朝國營事業能源轉型而努力。



談到當前面對的困難，楊偉甫指出，非核限煤是台電公司的最大挑戰，由於降載犧牲了效率，當效率下降會造成成本增加；加上既有機組的改善行動不停歇，「就像穿著衣服改衣服，難度很高。」



尤其是台灣當前的能源選擇少，當燃煤與核能都受到限制時，想維持安全供電存量、穩定供電，大大挑戰台電公司的調度能力。



至於面對許多民眾提出核二廠再轉爭議，楊偉甫仍重申，2025非核家園是既定的目標，台電也將積極執行政策。他強調，能源轉型過程難免陣痛，也非一蹴可幾，將盡力縮短陣痛，並順應世界潮流趨勢，積極做好再生能源的準備。



楊偉甫說，綜觀台電公司的電力供應結構，當前的發電是以燃煤為主、燃氣為輔，面對政府2025年燃氣50%、燃煤30%、再生能源20%的目標，台電將以行動迎接挑戰。（編輯：張良知）1070317