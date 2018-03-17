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足供全球每人3個巧克力蛋糕 糖市熊出沒

發稿時間：2018/03/17 22:45

最新更新：2018/03/17 22:45

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（中央社紐約17日綜合外電報導）拜全球兩大糖出口國泰國和印度空前豐收前景之賜，糖供應激增，全球倉庫裡的糖庫存將足以為全世界每個人做出3個巧克力蛋糕，這個數字嚇壞市場投資人。

彭博報導，全球糖供給過剩已經導致紐約糖期貨價格跌到2015年9月以來的低點，避險基金準備迎接糖價繼續失血。投資人持有6週來最大的淨空頭部位，押注價格下跌。

紐約粗糖期貨今年以來已經挫跌17%，來到每磅12.65美分，跌幅居涵蓋22種商品的彭博商品指數（Bloomberg Commodity Index）之冠。

駐紐約花旗集團（Citigroup Inc.）分析師多希（Aakash Doshi）在3月13日的報告中預估，本季全球糖供給過剩1110萬公噸。花旗以亞洲產量增加為由，將糖產量預估較2月上調約2.8%。

政府數據顯示，這些多出來的產量幾乎足以滿足美國一整年的需求。

管理20億美元資產的新橋證券公司（Newbridge Securities Corp.）首席市場策略師賽爾金（Donald Selkin）說，從目前的基本面來看，價格不會馬上好轉回來。他說，在需求沒有大改變，或突如其來的氣候因素影響收成下，供過於求的情況恐持續下去。（譯者：劉淑琴/核稿：徐崇哲）1070317

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