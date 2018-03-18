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委內瑞拉城市出招 發行自有貨幣救經濟

發稿時間：2018/03/18 10:10

最新更新：2018/03/18 10:10

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（中央社聖克里斯托巴17日綜合外電報導）委內瑞拉西部城市埃洛薩（Elorza）本週開始發行自己的貨幣，以緩和國內惡性通貨膨脹的貨幣危機。

路透社報導，印有當地獨立運動領袖埃洛薩（Jose Andres Elorza）肖像的「埃洛薩幣」紙鈔將在埃洛薩市流通；這座城市位於委內瑞拉與哥倫比亞邊界附近。

執政黨社會黨（Socialist Party）成員、市長索洛札諾（Solfreddy Solorzano）說，埃洛薩幣會在市府辦公室發售，以確保數以千計觀光客和居民能進行交易。

委內瑞拉陷入嚴重經濟危機，委國貨幣玻利瓦（bolivar）近幾年來大幅貶值。物價將近每個月上漲一倍，糧食和醫療等基礎民生用品幾乎無法取得。

最重要的是，貨幣短缺使得基本交易難以執行。

索洛札諾說，「人民沒有玻利瓦可用，因此我們發行了兩種面額的鈔票」，還說已售出價值大約20億玻利瓦的埃洛薩幣，以黑市匯率計算價值約9000美元。

委內瑞拉人民一個月收入大多為1或2美元。

委國總統馬杜洛（Nicolas Maduro）將國內危機歸咎於美國和反對派發動「經濟戰爭」，目的是要推翻他的政府。批評人士則將問題歸咎於當局嚴加控管貨幣與價格和快速印鈔。

光是過去一個月，中央銀行增加流通的貨幣總額超過50%，儘管如此，印鈔速度仍趕不上物價飆漲的速度。

馬杜洛說，罪販將玻利瓦紙鈔走私至哥倫比亞。（譯者：劉文瑜/核稿：鄭詩韻）1070318

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