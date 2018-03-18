深澳電廠用乾淨煤 徐國勇：用科學講話

（中央社記者黃雅娟台北18日電）深澳電廠通過環評，行政院發言人徐國勇今天表示，德國綠能占比3成，卻保留燃煤電廠，大家應該好好思考，「用科學講話」，乾淨的煤配合科學技術，排放污染物跟燃氣機組幾乎一樣。



深澳燃煤電廠環評通過，行政院長賴清德日前在立法院表示，深澳電廠用的是乾淨的煤設備是超超臨界的機組，發電排放出來的污染量，跟天然氣差不多。「乾淨的煤」說法引發各界討論。



行政院政務委員兼發言人徐國勇今天出席2018台北電器空調3C影音大展，會後接受媒體訪問時表示，「乾淨的煤」（Clean coal）是學術上的用語，很多人酸言酸語「應該好好google一下」。



徐國勇指出，現在的科學技術包括使用超超臨界機組，並使用高等級的煤炭，排放出來的污染物的確跟燃氣機組幾乎一樣，包括煙煤、亞煙煤等。



他以德國為例，綠能發電占3成，如此重視環保的國家，為何現在仍然沒有放棄燃煤機組，希望請大家思考，「用科學講話」。



至於新北市表明不發生煤許可，徐國勇表示會隨時溝通，而深澳電廠附近的民眾也同意使用燃煤，燃煤電廠既可以供給電力，污染物排放問題也有解決之道。



行政院表示，關於燃煤電廠空污改善，目前可以採取源頭減量、製程改善及端末處理3種方式。源頭減量就是使用比較乾淨，低硫、低灰、低汞且高熱值的煙煤及亞煙煤；超超臨界機組則有助於降低每度電的用煤量；而端末處理，像大林及林口電廠採用袋式集塵器，深澳電廠則共加裝兩道集塵設備。



台電表示，環保署規範天然氣機組環保標準排放上限為氮氧化物40ppm、粒狀物10mg/Nm3、硫氧化物為8ppm，燃煤電廠為70ppm、20mg/Nm3、60ppm。



現有林口燃煤電廠排放現況分別為16至23ppm、2至10mg/Nm3、5-10ppm；深澳電廠未來使用燃煤排放量預計為15ppm、8mg/Nm3、15ppm，已經接近天然氣機組排放量。



以林口新舊機組相比，舊機組為亞臨界，發電效率38%，新機組為超超臨界，發電效率逼近45%，若同樣發一度電，舊機組需使用434公克的煤，新機組只要366公克；若以林口兩部新機組年發電目標約100億度估算，使用燃煤量一年就差了68萬噸。（編輯：蘇志宗）1070318