鴻海FII說明會惹議 福邦證：提供合法協助

（中央社記者張建中新竹18日電）福邦證券16日舉辦FII投資說明會，卻引發不少鴻海股東抱怨辦理程序太複雜，鴻海董事長郭台銘也為此震怒。福邦證券董事長林火燈今天說，福邦證是在法令允許範圍內提供協助。



鴻海旗下富士康工業互聯網（FII）最快3月底在中國上海A股掛牌，郭台銘在1月底股東臨時會上表示，要協助符合資格的台灣股東，處理FII股票抽籤相關作業。



福邦證券16日協助舉辦說明會，向有意前往大陸申購包括FII上市等陸股的小股東進行說明。



因礙於兩岸法令規定，台灣券商無法協助，且因抽籤程序複雜、作業時間緊迫，鴻海小股東恐來不及參與FII抽籤，引發鴻海股東不滿。



郭台銘為此向股東致歉，並表示他非常生氣，將懲處承辦單位，未來不會給券商任何承辦鴻海業務的機會；當天到現場的股東，每人將給予新台幣5000元車馬費。



郭台銘說，相關執行上的障礙並不是完全無法克服，他會親自督辦，希望在週二前找到突破辦法，替鴻海小股東爭取機會。



林火燈今天告訴中央社記者，福邦證是站在服務客戶鴻海的股東的立場，在現行法令允許範圍內提供協助，福邦證內部已作仔細評估，並協助解釋說明兩岸相關法規，讓鴻海股東理解。



至於郭台銘表示未來不給券商任何承辦鴻海業務機會，林火燈說，目前尚未接到正式通知，不便對此回應。（編輯：蘇志宗）1070318