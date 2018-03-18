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美課鋼鋁關稅 經長：爭取國家產品雙豁免

發稿時間：2018/03/18 13:38

最新更新：2018/03/18 13:38

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（中央社記者黃雅娟台北18日電）行政院政務委員鄧振中今天率領經貿官員赴美，希望爭取鋼鋁關稅豁免機會。經濟部長沈榮津指出，將透過外貿單位等，從國家及產品面雙管齊下爭取豁免，並期待透過在美客戶同步向美國國會溝通。

沈榮津今天表示，由行政院政務委員鄧振中率領經貿官員赴美，可能會安排跟美國外貿單位協商，包括從整體國家課徵關稅以及個別產品狀況，兩方面「雙管齊下」，希望透過台灣業者在美國的客戶，同步爭取向美國國會溝通。

經濟部指出，國內不少業者也共同赴美，如中鋼、燁輝、大成鋼、盛餘等及鋼鐵公會都共同赴美。

美國政府加重課徵鋼鋁關稅，鄧振中今天率領經貿官員訪美，預計拜會美國商務部、貿易代表署等單位，了解美方具體做法，爭取鋼鋁關稅豁免，預計停留一週左右。

鄧振中昨天表示，訪美主要是傳達台灣鋼鋁產業界對美方加重課徵鋼鋁關稅的關切，並向美方說明，台灣對美國的鋼鋁產業並未造成威脅，台灣也是美國的安全夥伴，盼爭取鋼鋁關稅豁免，並實際了解美方對加重課徵鋼鋁關稅的相關具體做法。

美國總統川普8日簽署命令，將於3月23日開始對所有進口鋼鋁產品課徵25%與10%關稅，但新措施不適用於加拿大和墨西哥，且美國在安全和貿易上的夥伴還可以談判爭取豁免。

根據國貿局資料，台灣去年鋼鐵業產值約新台幣1兆1160億元，外銷占比27%，美國為台灣鋼鐵最大出口市場。（編輯：蘇志宗）1070318

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