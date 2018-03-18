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現代汽車安全氣囊出包4死 美調查各車商

發稿時間：2018/03/18 13:50

最新更新：2018/03/18 13:50

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（中央社華盛頓18日綜合外電報導）南韓現代汽車（Hyundai）和旗下起亞汽車（Kia）的安全氣囊存有瑕疵，已經造成4人死亡、6人受傷，美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）目前正在進行相關調查。

彭博（Bloomberg）報導，根據發布在NHTSA網站的調查報告，安全氣囊並未有效在汽車前撞時發揮作用。現代汽車集團旗下可能有42萬5000輛汽車受到影響，NHTSA正調查其他製造商的車輛是否也存在類似風險。

現代汽車2011年生產的Sonata、改款Sonata車型，以及起亞汽車2012及2013年的Kia Forte、Kia Forte Koups車型，在撞擊時氣囊都出問題。現代汽車在確定氣囊有電子超壓情況、無法在衝撞時成功充氣後，便於2月27日召回近15萬5000輛Sonata。他們正就電子問題可能的原因，調查供應商ZF-TRW。

現代汽車在聲明中說：「我們正主動調查，在這些特定類型的意外中，使氣囊控制裝置損壞的確切原因，但現在得先宣布召回，以確保顧客安全。」

起亞汽車在聲明中說，他們「持續關注顧客安全，並與NHTSA在現行的調查中密切合作，包括監控並適當實施額外的相關撞擊測試」。

根據NHTSA網站公告，管理局「將確定是否有其他車輛製造商使用與ZF-TRW供應相同或類似的氣囊控制裝置，若有這個情況，將評估這些車輛的實測經驗，是否指向可能相關的撞擊事件」。（譯者：梁元齡/核稿：林憬屏）1070318

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