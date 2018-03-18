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賴清德喊話換掉舊家電 節能省電40%

發稿時間：2018/03/18 14:35

最新更新：2018/03/18 14:47

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行政院長賴清德（右2）18日在台北世貿展覽館出席2018台北電器空調3C影音大展，參觀展內的節能家電，並鼓勵民眾汰舊換新，採用省電效能更好的新家電。中央社記者王飛華攝　107年3月18日行政院長賴清德（右2）18日在台北世貿展覽館出席2018台北電器空調3C影音大展，參觀展內的節能家電，並鼓勵民眾汰舊換新，採用省電效能更好的新家電。中央社記者王飛華攝　107年3月18日

（中央社記者黃雅娟台北18日電）行政院長賴清德今天表示，台灣舊冷氣、舊冰箱分別達1300萬台、900萬台，未來希望有計畫汰舊換新；家電節能省電40%，不僅民眾減少用電及支出，更能幫助國家能源轉型。

賴清德今天出席2018台北電器空調3C影音大展，致詞時表示，台灣電器家電產值已經從2010年新台幣400多億元成長到2017年的550億元以上，今天展覽推出的家電節能效率達40%，更符合台灣推動能源轉型目標。

賴清德指出，台灣推動能源轉型，想要達到非核家園的目標，減少空污又要穩定供電，行政院推出的策略是「多元創電」，不僅要有火力發電也要有再生能源，第二是節能減碳，第三則是儲能智慧化。透過廠商推廣進步的節能技術，加上智慧化、聯網化，跟政府政策互相互映，能一起達到能源轉型目標。

根據經濟部提供資訊，舊冷氣共1300萬台、舊冰箱900萬台，賴清德表示，未來如何有計畫的汰舊換新，相信不僅可以減少用電，也能減少家庭支出，對於國家能源轉型也有幫助。

行政院目前正推動3項政策，協助能源轉型。第一，賴清德說今年9月底將完成的20萬具智慧電表，可以告訴民眾，冰箱、冷氣到底用了多少電；民國110年時將有100萬戶裝設智慧電表、113年目標300萬戶。

第二，則是透過經濟部給的節能標章，標示節能效率，民眾選購時能挑選到最適合、最有節能效率的家電產品。第三，透過地方政府舉辦節電比賽，由政府跟民眾一起合作節能減碳，期待能源轉型能成功。

2018台北電器空調3C影音大展主辦單位台北市電器商業同業公會，理事長廖全平今天致詞時也提到，今天會場內的產品都是能源效率分級標章一級的節能商品，節能效率約40%，如果汰換家中老舊電器，可為家庭節省更多費用，也能為台灣能源轉型貢獻力量。

經濟部能源局表示，廠商可以自行申請節能標章，目前約有51類產品、296個品牌、6440個產品已經取得標章。而14類產品如冷氣、冰箱、除濕機、飲水機等，依規定必須申請能源效率分級標示，能源局將依據每種產品的耗電量，從最省電至最耗電分為1至5級，今年新上路的冷氣分級標示，則平均提高節能效率30%以上。

以3200KW的冷氣機為例，適用4至5坪小房間，1級標示一年用電量約為620度、5級標示為884度；客廳用冷氣約5000KW，1級一年用電量約1100度，5級約為1600度；一般家庭用的613公升大型冰箱，1級年用電量約300度、5級約為481度。（編輯：蘇志宗）1070318

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