美是台最大出口國 川普課鋼鋁重稅影響大

（中央社記者張建中新竹18日電）美國將對進口鋼鋁課重稅，政務委員鄧振中今日緊急率團赴美磋商，盼從高關稅中爭取豁免，業者強調，美國是台灣鋼鐵最大出口市場，影響甚鉅，盼政府爭取最有利條件，降低衝擊。



美國總統川普上台後，高舉貿易保護主義，接連對輸美洗衣機以及太陽能電池與模組課重稅，川普於8日再度簽署命令，將於3月23日開始對進口鋼鋁分別課徵25%和10%關稅，但新措施不適用於加拿大和墨西哥，且美國在安全和貿易上的夥伴可以談判方式爭取高關稅豁免。



美國是台灣鋼鐵最大出口國，占台灣鋼鐵出口總金額比重約13%，業者憂心表示，美國加重課徵鋼鋁關稅，對台灣鋼鐵業確實會有些衝擊。



據統計，台灣出口到美國碳鋼一年約99.4萬噸，其中，鍍面產品為最大宗，達55.9萬噸，鋼管出口美國22.2萬噸，冷軋產品出口10.7萬噸；包括鍍面、鋼管與冷軋3項產品約占出口美國碳鋼的9成。



由於川普政府對鋼鋁高關稅課徵留有協商空間，在政府相關單位與業界沙盤推演各項方案後，身兼行政院經貿談判辦公室總談判代表的鄧振中，今天一早即率團趕赴美國華府，準備與美國貿易代表署、商務部官員磋商，爭取台灣鋼鋁產品列入高關稅豁免名單，同時進一步了解美方對加重課徵鋼鋁關稅相關具體做法。



業者認為，這次美國加重課徵鋼鋁關稅，主要是針對國安考量，應在台灣鋼鐵產品不會造成美國國安問題上加強論述，爭取美方給予台灣輸美鋼鋁產品豁免權。



至於能否成功爭取到豁免權，業者表示，「無法評斷，但有努力就有機會」；但能爭取到相對其他國家有利的條件，不排除有助提升台灣鋼鐵業競爭優勢，讓產業化危機為轉機。



這次鄧振中率團赴美，台灣有不少業者也隨團，如中鋼、燁輝、大成鋼、盛餘及鋼鐵公會等，共同爭取台灣產業界最大利益。（編輯：林淑媛）1070318