台遊艇讚 國際展售13艘另訂單約3億元

由經濟部國際貿易局、高雄市政府主辦的2018台灣國際遊艇展15日開幕，18日圓滿閉幕，中華民國對外貿易發展協會表示，4天展覽共吸引31國、726名國外買主參觀，國內業者及民眾超過2萬人共襄盛舉，現場成交13艘遊艇。圖為水上泊位及展示船。（外貿協會提供）中央社記者黃雅娟傳真 107年3月18日

（中央社記者黃雅娟台北18日電）2018台灣國際遊艇展今天順利閉幕，外貿協會表示，不僅現場成交13艘遊艇，一對一採購洽談會更讓台灣廠商有望敲下新台幣2.9億元的訂單，從零組件到整船銷售圓滿告捷。



由經濟部國際貿易局、高雄市政府主辦的2018台灣國際遊艇展15日開幕，今天圓滿閉幕，中華民國對外貿易發展協會表示，4天展覽共吸引31國、726名國外買主參觀，國內業者及民眾超過2萬人共襄盛舉，現場成交13艘遊艇。



執行單位外貿協會表示，本次成交13艘遊艇，分別為強生遊艇售出2艘70呎新船型遊艇、亞果1艘遊艇於展場辦理30呎遊艇交船儀式、新昇發售出4艘小型遊艇、人冠1艘遊艇現場售出32呎遊艇、科建鋁船售出2艘小型遊艇，以及巨星遊艇成交3艘58呎遊艇。



此外，國內知名企業負責人親至水上泊位參觀鴻洋遊艇，並表示有意購船；更有買主遠從日本前來現場參觀，下單之後盛讚台灣遊艇品質高、裝潢五金質感細緻、做工精細。



本次零組件參展商先進複材則首創現場示範遊艇製程，搭配以積木造型佈置，高度吸睛；阿布達比廠商直接下訂周邊零組件材料，杜拜和馬來西亞知名船廠也前來洽談技術移轉及支援服務等。



除了遊艇之外，外貿協會安排近20場一對一採購洽談會，撮合遊艇業的零組件業者及買主，現場及後續成交金額預估達1000萬美元（約新台幣2.9億元），未來有望迎接更大的產業商機。（編輯：郭萍英）1070318