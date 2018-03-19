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投資人套現過年 境外基金2月規模縮水

發稿時間：2018/03/19 08:37

最新更新：2018/03/19 08:37

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（中央社記者田裕斌台北19日電）境外基金規模在連續5個月創下歷史新高後，2月出現縮水，投信分析，主要是2月適逢農曆新年，部分投資人因長假效應傾向套現過年。

根據投信投顧公會統計，2月境外基金規模回落至新台幣3.44兆元，較1月縮減2.15%，是2016年11月以來首度單月規模負成長，整體規模水準仍為史上第4高，並已連續第24個月持穩在3兆元之上。

摩根投信副總經理林雅慧指出，除了貨幣型和一般債基金外，股債基金規模難得同步瘦身，尤其是資金大舉從股票型基金流出456億元，造成股票型基金規模月減3.47%，是造成2月整體基金規模縮水的主因，對照去年以來風險性資產屢創新高，也反映國人憂心春節長假期間國際間不確定性高較傾向獲利了結，而改採先行套現的態度。

林雅慧強調，新興債和平衡型基金規模雖在連6個月和連11個月締新猷後在2月轉失血，若將時間拉長至今年以來，規模依舊大增181億元和119億元，顯示投資人對全球景氣仍持續深具信心，透過平衡型基金掌握景氣復甦契機的意願仍高，顯示市場資金對風險性資產和能提供收益的境外基金的需求和投資偏好依舊處於高檔水位。

摩根多重收益基金產品經理陳若梅則分析，今年全球景氣可望維持成長，經濟成長率(GDP)預估值3.5%，相較於3個月前預估值3.2%進一步上調，全球經濟持續穩健增長，有助於風險性資產後市，預期2018年股優於債的投資趨勢不變，惟在去年基期墊高後，今年恐難複製去年高速成長。（編輯：林興盟）1070319

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