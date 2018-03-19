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美45貿易協會警告 課中國關稅有害經濟

發稿時間：2018/03/19 10:52

最新更新：2018/03/19 10:52

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（中央社華盛頓18日綜合外電報導）代表全美部分大型企業的美國45個貿易協會聯手去信敦促川普總統，不要對中國祭出關稅，並警告這對美國的經濟和消費者「損害特別嚴重」。

路透社報導，眾貿易協會今天在寄給川普的信中說，對中國可能課徵的關稅將使消費用品物價上漲、引發失業及金融市場低迷。

川普執政團隊據稱正在準備以關稅對付中國的資訊科技、電信業和日用品，試圖迫使北京當局改變他們的智財和投資行為。

貿易協會呼籲川普和貿易夥伴合作，促使中國修改政策。團體表示，雖然他們對中國的貿易方式存有重大疑慮，但美國單方祭出關稅只會把盟友推開，北京當局有所報復時，這些國家便會取代美國在中國的經濟地位。

眾貿易協會寫道：「我們敦促執政團隊，切勿強加關稅，並和商業團體合作，找出有效、但經評估的解決方法，因應中國的貿易保護政策和措施，以保障美國的就業機會和競爭力。」

他們說：「關稅的損害特別嚴重。」

公開反對課中國進口關稅的包括美國全國商會（U.S. Chamber of Commerce）、全國零售聯盟（National Retail Federation）和資訊科技業協會（Information Technology Industry Council）等貿易協會。

川普近期開始採取積極做法，說為保護國內產業，這些做法實屬必要。他日前不顧商業團體反對聲浪，宣布課徵進口鋼鋁關稅。

川普和商業團體對貿易政策意見分歧，鴻溝日漸加大，這封信標誌著雙方的最新角力。（譯者：梁元齡/核稿：陳昱婷）1070319

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