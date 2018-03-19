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鴻海FII火速掛牌 顧立雄：短期不至有磁吸效應

發稿時間：2018/03/19 10:57

最新更新：2018/03/19 10:57

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（中央社記者邱柏勝台北19日電）鴻海子公司FII在上證A股上市，從申請到批准僅36天，創A股IPO史上最快紀錄。金管會主委顧立雄表示，這是鴻海全球布局一部分，只有鴻海玩得起，不至於立即對台造成磁吸效應。

顧立雄今天出席立法院財政委員會進行「如何防止中國大陸股市磁吸效應」專題報告並備詢。

國民黨立委曾銘宗表示，鴻海臨時股東會決議通過，註冊香港的子公司「富士康國際控股有限公司」改名「富士康工業互聯網有限公司」（FII），在中國上證交易所申請上市，從申請到核准，僅花36天，對台股恐造成「重大磁吸效應」，問顧立雄有何對策。

顧立雄表示，FII成立時間不長，透過資產購併跟股份交換方式擴增市值，主要是鴻海全球布局的一部分，「只有鴻海玩得起」。FII在A股上市創紀錄，象徵意義上感受的很大，但仔細分析，中國大陸註冊的公司，依現行規定本來就不能來台灣上市。

曾銘宗說，目前台資企業在中國大陸資本市場上市家數共28家，且民國105年、106年兩年就有9家，其中真正徹底離開台灣資本市場到中國掛牌的只有2家。不過中國證監會加速審查，真正想吸引的，其實是台商在中國大陸營運的其他子公司。

顧立雄強調，他說的是「短期」內看不出有明確影響，長期而言仍待觀察。且全球化年代，「不是只有中國的資金在磁吸，全世界大家都一樣在磁吸」。

他表示，台灣是一個小型開放經濟體，每天都面臨著資金移動的風險，與國際匯率及利率環境的影響，因此應關注的是全球資金移動。(編輯：趙蔚蘭＼林孟汝)1070319

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