籲美勿設貿易壁壘 IMF：貿易戰沒贏家

（中央社布宜諾斯艾利斯18日綜合外電報導）根據今天刊出的訪問，國際貨幣基金（IMF）總裁拉加德（Christine Lagarde）警告美國不要設立貿易壁壘，還說貿易戰不會有贏家。



法新社報導，拉加德接受阿根廷「國家報」（La Nacion）訪問，回應針對美國總統川普決定對銷美鋼鋁課徵關稅的提問時說，「貿易戰沒有贏家」。



她說，過去10年來，貧窮國家和富裕國家的窮人因全球貿易激增而受惠，但也承認某些地區和產業受到損害。



拉加德說：「要彌補這類傷害，應該把創新和貿易產生的影響列入考量，但試圖減少貿易或設置額外的壁壘，並不會產生任何贏家。」



拉加德人在阿根廷首都布宜諾斯艾利斯（Buenos Aires），準備出席19至20日舉行的20國集團（G20）財長和央行首長會議。



她說，全球經濟態勢良好，今年預計將成長3.9%，投資人信心也升高，但她說，「那並不代表我們不需居安思危」。



川普本月稍早突然決定要對進口鋼鋁分別徵收25%和10%關稅，各界擔心此舉恐引爆貿易戰。



鄰國加拿大和墨西哥暫時豁免，作為重新談判北美自由貿易協定（North American Free Trade Agreement）的籌碼。



歐洲聯盟（EU）揚言，除非獲得豁免，否則將對美國商品課徵報復性關稅。此外，南韓也正在尋求美方豁免。中國大陸則警告，一旦利益受損不會坐視不管。（譯者：劉文瑜/核稿：蔡佳敏）1070319