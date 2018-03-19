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MacBook出貨看佳 這2家台廠水漲船高

發稿時間：2018/03/19 11:22

最新更新：2018/03/19 11:22

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（中央社記者鍾榮峰台北19日電）蘋果MacBook出貨看佳。分析師預期，今年MacBook出貨成長幅度上看16%，其中台廠新日興和TPK-KY是OLED Touch Bar版關鍵零組件供應商。

凱基投顧分析師郭明錤報告預期，今年蘋果MacBook供應鏈表現正向看待，預期MacBook是今年蘋果主要產品年出貨成長最高，幅度可達13%到16%，主要是低價版MacBook Air可挹注出貨動能。

此外，今年OLED Touch Bar版MacBook Pro可望年成長40%到50%以上，出貨比重可達到35%到45%。

在供應鏈部分，其中韓國三星（Samsung）是獨家有機發光二極體（OLED）面板供應商，台廠新日興和TPK-KY也是關鍵供應商。新日興是OLED Touch Bar的機構件供應商，TPK-KY生產單片式玻璃觸控面板（OGS）和OLED Touch Bar貼合廠商。

另外，低價版MacBook Air關鍵規格可能配備13吋Retina顯示螢幕與改善邊框設計。在供應鏈部分，新日興預期可升級到金屬粉末射出成形（MIM）設計軸承的主要供應商，供應比重可達65%到75%。

報告預期今年下半年MacBook出貨動能強勁，占今年整年度出貨比重達65%到70%。

在零組件供應鏈部分，報告預期受惠新機種，MacBook零組件在今年第2季出貨可望季成長60%到80%。台廠主要供應鏈除了新日興和TPK-KY之外，還包括廣達、瑞儀、緯創、可成、欣興和致伸。

市場預期，蘋果可能在3月下旬的春季發表會推出低售價的新版MacBook Air。（編輯：郭萍英）1070319

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