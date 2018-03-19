台灣Pay繳水費 4至7月台水送銅板優惠

（中央社記者黃雅娟台北19日電）台水推動行動支付，今年4至7月水費帳單使用台灣Pay綁定11家金融卡繳納，或是使用6家銀行的行動銀行APP，以台灣Pay扣款，當期水費可獲得新台幣20元折抵，最多可享40元優惠。



政府推動行動支付，目標2025年普及率達到90%，台水響應政策，推出使用行動裝置掃描水費單上的QR code繳納水費，當期水費可獲得20元優惠，活動期限為今年4月至7月，最多可享兩期水費40元優惠。民眾可以台灣Pay綁定11家金融卡，或是使用6家行動銀行APP，直接以台灣Pay掃碼繳費。



台水指出，民眾使用手機下載台灣Pay應用程式後，綁定金融卡繳費，可使用土地銀行、合作金庫、第一銀行、彰化銀行、兆豐銀行、上海銀行、新光銀行、華南銀行、日盛銀行、臺灣銀行、彰化第六信用合作社等11家金融卡，使用行動支付方式繳納水費。



或者是使用合作金庫、第一銀行、華南銀行、彰化銀行、兆豐銀行或台灣企銀等6家銀行的行動銀行APP，點選台灣Pay後，掃描QR Code繳費，也可以銀行帳戶扣款繳費。



台水發言人武經文表示，目前由於長期跟合作金庫合作，台灣Pay的行動支付將先行推廣。民眾今年4至7月的水費帳單，每期使用台灣Pay繳納，就可以折抵20元，將於下期或下下期水費帳單回饋給民眾，每筆水號參加活動，最多能獲得40元優惠。



武經文指出，為了推動行動支付方案，今年先行推廣台灣Pay，其他方式的行動支付，台水今年也會加快腳步，便利民眾繳納水費。（編輯：林孟汝）1070319